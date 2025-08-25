µþÂç¡¦µÈÅÄÎÀÁÊ¾Ù¤¬ÏÂ²ò¡¡Âçºå¹âºÛ¡¢ÍèÇ¯Âàµî¤Ø
¡¡µþÅÔÂç¤ÎµÈÅÄÎÀ¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡Ë¤ÎÃÛ100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¸½Åï¡×¤¬ÉÔË¡ÀêÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µþÂç¤¬ÎÀÀ¸¤é¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³¤Ï25Æü¡¢Âçºå¹âºÛ¤ÇÏÂ²ò¤·¤¿¡£ÎÀÀ¸Â¦¤¬ÍèÇ¯3·îËö¤ò´ü¸Â¤ËÂàµî¤·¡¢·úÊª¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¡£µþÂç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µþÂç¤ÏÂÑ¿Ì¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î¹©»ö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÀÀ¸¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¹©»öÃæ¤ÎÂåÂØ½É¼Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¹©»ö¸å¤Î¿·¤¿¤Ê·úÊª¤Ø¤ÎÆþÎÀ¤òÇ§¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¿³µþÅÔÃÏºÛ¤ÏºòÇ¯2·î¡¢Âç³ØÂ¦¤ÎÀÁµá¤ò°ìÉô´þµÑ¤·¡¢¡ÖºßÎÀ·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÎÀÀ¸17¿Í¤Î¤¦¤Á14¿Í¤ÎÆþµï·ÀÌó¤òÇ§¤á¤¿¡£µþÂçÂ¦¤È¡¢Æþµï·ÑÂ³¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÀÀ¸¤é¤¬¶¦¤Ë¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£