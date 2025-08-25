¶õÈô¤Ö¼Ö¼ÂÍÑ²½¤Ø¶¨Äê¡¡JAXA¤ÈÀÐÀî¡¦²Ã²ì
¡¡±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Ï25Æü¡¢¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¶õ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¶õÈô¤Ö¼Ö¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¡£º£¸å»ÔÆâ¤ËÈô¹Ô¼Â¸³¤¬²ÄÇ½¤Ê¸¦µæµòÅÀ¤òÀ°È÷¤¹¤ëÍ½Äê¡£²Ã²ì»Ô¤Ï¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¹Ò¶õ»º¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ä¸¦µæ³«È¯¤ÎµòÅÀÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¸á¸å¡¢»ÔÌò½êÆâ¤ÇµÜ¸µÎ¦»ÔÄ¹¤ÈJAXAÃ´Åö¼Ô¤¬¶¨Äê½ñ¤òÄù·ë¡£µÜ¸µ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢¿·¤·¤¤¶õ¤Î»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡»Ô¤Ï¸½ºß¡¢¾®³Ø¹»À×ÃÏ¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ëËÉÉ÷ÎÓ¾å¶õ¤ò¶õÈô¤Ö¼Ö¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£