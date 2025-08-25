

『僕達はまだその星の校則を知らない』第７話場面カット（C）カンテレ

俳優・磯村勇斗が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』(毎週月曜・夜10時)第７話が、8月25日に放送される。

今回メインで描かれる生徒は、学校の合併後、男子のいる教室に耐えられずに保険室登校をしている生徒・島田聖菜。家庭内の関係性も冷めており、自分の気持ちを人に伝えることが苦手な人物。そんな時に出会った教師に思いを寄せている。

そんな島田を演じるのは先日、DOUNTS「Ray」専属モデルの就任が発表され、本作品が連続テレビドラマ初レギュラー出演となる北里琉。■スクールロイヤーが主人公の学園ヒューマンドラマ

本作は、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公・白鳥健治(磯村)が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー(学校弁護士)として派遣されることになり、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。■「秘めていた思いや感情が溢れる、そんな回になっています」

物語を彩る生徒たちが注目を集めているが、そのなかの一人・島田は、健治が保健室に行く際に顔を出しては、何かを内側に秘めているような陰を感じさせている。そんな役を演じる北里は「思いや感情が溢れる、そんな回になっています」と７話を語った。■北里琉コメント全文

私が演じる島田聖菜はいつも保険室にいて、「この子はいったい何を考えているのだろう」と皆さんが感じていたのではないかと思います。そんな島田ちゃんが秘めていた思いや感情が溢れる、そんな回になっています。

物語冒頭から磯村さん演じるスクールロイヤーの健治さんと長台詞の掛け合いがあったり、島田ちゃんの感情の起伏を表現したりと、様々なことを監督はじめキャストの方々に支えていただきながら島田ちゃんを演じることができました。

是非、島田ちゃんの過去や言動、表情に注目してご覧ください。■北里琉（きたざと・るう）

2009年7月30日、熊本県出身。22年から24年までファッション誌「Cuugal」で専属モデルを務めた。23年5月、テレビ朝日系『ケイジとケンジ、時々ハンジ。』でドラマデビュー。25年7月にはファッション誌「Ray」の専属モデルに最年少という16歳で就任。現在放送中のカンテレ・フジテレビ系『僕達はまだその星の校則を知らない』で初の連ドラレギュラー出演している。＜作品概要＞『僕達はまだその星の校則を知らない』【放送枠】2025 年７月期月曜22時連続ドラマ （カンテレ・フジテレビ系全国ネット）【出演】磯村勇斗 堀田真由 平岩紙 市川実和子＜日高由起刀 南琴奈 日向亘 中野有紗 月島琉衣 近藤華 越山敬達 菊地姫奈 のせりん北里琉 栄莉弥＞淵上泰史 許豊凡(INI) ・坂井真紀 尾美としのり・木野花 光石研 稲垣吾郎 ほか