£Ò£É£Ú£É£Îºç¸¶£Ã£Å£Ï¡Ö´ØÀ¾ÃÏ¶è½Ð¿ÈÁª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¿ôÂ¿¤¯·×²è¡×¡¡£±£±¡¦£³¿À¸ÍÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¤¥ê¡¼É½·ÉË¬Ìä
¡¡£Ò£É£Ú£É£Î¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¤¬£²£µÆü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÆ£Ã«Ì¼ÒÄ¹¤é¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ë´¿ÃÌ¤·¤¿¡££Ò£É£Ú£É£Î¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢£¹·î£²£¸Æü¤Ë¤Ï¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£±¡¡£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡×¡¢£±£±·î£³Æü¤Ë¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¤Ç¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ò£Á£Î£Ä£Í£Á£Ò£Ë£±£²¡¡£É£Î¿À¸Í¡×¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Ï¡ÖÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï£¹·î¾å½Ü¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö´ØÀ¾ÃÏ¶è½Ð¿ÈÁª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¿ôÂ¿¤¯·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¬¤º¥Õ¥¡¥ó¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤âÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢»Ö²ì½ÓÉ§¼ÒÄ¹¤é¤Ë¡Ö¿À¸ÍÂç²ñ¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂç²ñÀ®¸ù¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£