韓国代表、アメリカ遠征に臨むメンバー26人を発表…Jから4選手、元U-21ドイツ代表MFを初招集
韓国サッカー協会(KFA)は25日、9月のアメリカ遠征に臨む韓国代表メンバーを発表した。Jリーグ勢からはFWオ・セフン(町田)、DFキム・テヒョン(鹿島)、キム・ジュソン(広島)、GKキム・スンギュ(FC東京)の4選手が選出された。
選出された26人のメンバーにはFWソン・フンミン(ロサンゼルスFC)やMFイ・ガンイン(パリSG)、キム・ミンジェ(バイエルン)ら主力を名を連ねる中、元U-21ドイツ代表のMFイェンス・カストロップ(ボルシアMG)が初選出された。
2003年7月29日生まれの22歳は昨季、ニュルンベルクでブンデスリーガ2部25試合3ゴールを記録し、新シーズンからはボルシアMGへの個人昇格。24日にブンデスリーガ第1節ハンブルガーSV戦でブンデスデビューを飾っている。
ドイツ人の父と韓国人の母を持つカストロップは世代別のドイツ代表の常連だったが、今月12日に国際サッカー連盟(FIFA)がドイツサッカー連盟(DFB)から韓国サッカー協会(KFA)に登録先を変更したことを公表。今回、韓国代表に初招集されることとなった。
なお、韓国は今遠征で、日本同様にアメリカとメキシコと対戦。日本は現地時間6日にメキシコ、10日にアメリカ、韓国は6日にアメリカ、9日にメキシコと対戦予定となっている。
▼GK
キム・スンギュ(FC東京/日本)
チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
ソン・ボムグン(全北現代モータース)
▼DF
ビョン・ジュンス(光州FC)
キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
イ・ミョンジェ(大田ハナシチズン)
キム・テヒョン(鹿島アントラーズ/日本)
キム・ジュソン(サンフレッチェ広島/日本)
ソル・ヨンウ(レッドスター・ベオグラード/セルビア)
イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
▼MF
イ・ドンギョン(金泉尚武FC)
キム・ジンギュ(全北現代モータース)
パク・ジンソプ(全北現代モータース)
ジョン・サンビン(セントルイス・シティ/アメリカ)
パク・ヨンウ(アルアイン/UAE)
ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
イ・ガンイン(パリSG/フランス)
イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
ぺ・ジュノ(ストーク/イングランド)
ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
▼FW
ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
オ・ヒョンギュ(ヘンク/ベルギー)
オ・セフン(FC町田ゼルビア/日本)
