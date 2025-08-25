´·¤ì¤Ê¤¤³ù¤ò¼ê¤Ë°Àï¶ìÆ®¡Ä¾®³ØÀ¸¤¬ÅÄ¤ó¤Ü¤Ç°ð´¢¤êÂÎ¸³ ¥³¥áÌó300kg¤ò¼ý³ÏÍ½Äê »°½Å¸©µªÊõÄ®
¡¡»°½Å¸©µªÊõÄ®¤Ç8·î25Æü¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿¢¤¨¤¿°ð¤ò´¢¤ê¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µªÊõÄ®¤Î¿ÀÆâ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤«¤éÅÄ¤ó¤Ü¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥³¥áºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Æü¤Ï4Ç¯À¸¤È5Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸6¿Í¤¬¡¢³ù¤ò»È¤Ã¤Æ°ð´¢¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÇÀ²È¤Î¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢´·¤ì¤Ê¤¤³ù¤ò¼ê¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ð¤ò´¢¤ê¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ý³Ï¤¹¤ë¤ª¤è¤½300¥¥í¤Î¥³¥á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£