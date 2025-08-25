¹À¥¤¹¤º¤¬Çã¤¦¡Ö±ÕÅÉ¤Ã¤Æ¡¢Ê´¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤±¤ë¡×¥â¥Î¤Ë¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ö¡Ä¹çË¡¡©¡×
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤ªº×¤ê¤Î²°Âæ¤ÇÉ¬¤ºÇã¤¦¥â¥Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38ºÐ¡Ë¤Ë¡Ö¡Ä¹çË¡¡©¡×¡ÖÊ´¤«¤±¤Æ¡¢±Õ¤«¤±¤Æ¡ÄÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¹À¥¤Ï¡Ö¤é¤¯¤¬¤¤»¤ó¤Ù¤¤¡£¤é¤¯¤¬¤¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¾¾²¼¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤ì¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡© ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈÃ¯¤âÃÎ¤é¤º¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¡Ê½Ð¿ÈÃÏ¤Î¡ËÀÅ²¬¤À¤±¡ª¡©¡×¤ÈºÆ¤Ó¶Ã¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤¨¤Ó¤»¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢±Õ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊ´¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¡£Ê¸»ú¤â½ñ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Ä¡ÊÊ´¤Ï¡Ëº½Åü¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¿©¤Ù¤ë¤ä¤Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¤ªº×¤ê¤Î²°Âæ¤ÇÉ¬¤ºÇã¤¦¥â¥Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¾¾²¼¤Ï¡Ö¡Ä¹çË¡¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¡¢¹À¥¤Ï¥Ú¥·¥Ã¤È¾¾²¼¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤¤Æ¡Ö¹çË¡¤À¤ï¡ª¡×¡£¾¾²¼¤Ï¡ÖÊ´¤«¤±¤Æ¡¢±Õ¤«¤±¤Æ¡ÄÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¹À¥¤Ï¡Öº½Åü¡¢º½Åü¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£