¥·¥Õ¥¾¥¦ÊÝ¸î³èÆ°40Ç¯¡¢ËÌµþ¤Ç½Ë²ì¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤ÎóÈ¼¯±ñ¡Ê¤Ó¤í¤¯¤¨¤ó¡Ë¤Ç24Æü¡¢¥·¥Õ¥¾¥¦¤Î¡Öµ¢¶¿¡×40¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥·¥ê¡¼¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥«²Ê¤Î¥·¥Õ¥¾¥¦¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸ÇÍ¼ï¤Ç¡¢¤Ò¤Å¤á¤¬¥¦¥·¡¢Æ¬¤¬¥¦¥Þ¡¢³Ñ¤¬¥·¥«¡¢ÂÎ¤Ï¥í¥Ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÆ°Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤«¤é¡¢»ÍÉÔÁü¡Ê¤·¤Õ¤¾¤¦¡Ë¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÄ¹¹¾¡¢²«²Ï¤ÎÃæ²¼Î®°è¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Á³´Ä¶¤äµ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¡¢¿Í´Ö³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ¤Ç¤Ï»ö¼Â¾åÀäÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï1985Ç¯°Ê¹ß¡¢³¤³°¤«¤é¥·¥Õ¥¾¥¦¤òÆ³Æþ¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Ç¸ÄÂÎ·²²óÉü¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¡£40Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¸î¤È¸¦µæ¤ò·Ð¤Æ¡¢À¸Â©¿ô¤Ï1ËüÆ¬¤òÄ¶¤¨¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¶ÛµÞÊÝ¸î¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£