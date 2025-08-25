¤¤¤¯¤é°ú¤¾å¤²¡©·§ËÜ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¡Ö»þµë952±ß¡×¡¡Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤Ï¡Ö1130±ß¡×·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤Ï¡Ö991±ß¡×Äó¼¨¡¡
·§ËÜ¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦·§ËÜÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤Ï39±ß°ú¤¾å¤²¤Î¡Ö»þµë991±ß¡×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î·§ËÜ¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï»þµë952±ß¤Ç¡¢Ãæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·§ËÜ¸©¤Ï64±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÅú¿½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ï«»È¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë·§ËÜÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤«¤é178±ß°ú¤¾å¤²¤Î¡Ö1130±ß¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢25Æü¤Î¿³µÄ²ñ¤Ç·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤Ï¡ÖÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¡¢Êª²Á¾õ¶·¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢39±ß°ú¤¾å¤²¤Î¡Ö991±ß¡×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤Ï¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢¿Íºà¤Î¸©³°Î®½Ð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤Ë¹¹¤Ê¤ë¶â³Û°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
