¡¡¡Ú£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û

¡¡¢¡£Ä£å£Î£Á¡¦¥±¥¤¡½ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¡Ê£±£·»þ£´£µÊ¬¡¦²£ÉÍ¡Ë

¡¡¢¡ÃæÆü¡¦¥Þ¥é¡¼¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾®ÀîÂÙ¹°¡Ê£±£¸»þ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡¢¡¹­Åç¡¦¾²ÅÄ´²¼ù¡½µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê£±£¸»þ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë

¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û

¡¡¢¡³ÚÅ·¡¦´ß¹§Ç·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Âç´ØÍ§µ×¡Ê£±£¸»þ¡¦¹°Á°¡Ë

¡¡¢¡À¾Éð¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀ¡Ê£±£¸»þ¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÊÒ»³³ÚÀ¸¡½¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Ê£±£¸»þ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë