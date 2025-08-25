JR北海道釧路支社は、釧網線と花咲線の普通・快速列車がそれぞれ3日間乗り放題になるお得なきっぷ「釧網線フリーパス」と「地球探索鉄道花咲線フリーパス」を期間限定で発売します。2年目となる今年はいつでもどこでも購入でき、きっぷの受け取りも不要な便利な「電子チケット」として登場。スマホひとつで、手軽に道東の鉄道旅を楽しめます。

【参考】

釧網線・花咲線フリーパス発売 普通・快速列車が3日間乗り放題 道東の旅にいかが？

https://tetsudo-ch.com/12983852.html

片道運賃とほぼ同額で3日間乗り放題！2つのお得なフリーパス

今回発売されるフリーパスは、実証事業の一環として販売されるもの。数量限定のお得な価格設定となっています。

■釧網線フリーパス

【フリーエリア】釧網線「釧路駅〜網走駅間」乗り放題

【料金】おとな 4,500円（こども半額）

※釧路駅から網走駅までの片道運賃は4,400円のため、往復はもちろん、途中下車の旅も大変お得です。

■地球探索鉄道花咲線フリーパス

【フリーエリア】花咲線（根室本線）「釧路駅〜根室駅間」乗り放題

【料金】おとな 3,200円（こども半額）

※釧路駅から根室駅までの片道運賃は3,080円、こちらも大変おトクなきっぷです。

フリーパスは専用WEBサイト「JR北海道 ePass」での電子チケット限定販売となります。みどりの窓口や券売機に並ぶ必要がなく、いつでもどこでも購入可能。支払いはクレジットカード決済のみです。

販売・利用期間と注意点

【発売期間】2025年8月28日(木)〜2026年3月13日(金)

【利用期間】2025年9月1日(月)〜2026年3月15日(日)

【有効期間】利用開始ボタンを押した時点から連続する3日間

【注意点】このフリーパスは補助金を活用しているため、販売予定枚数が上限に達し次第、期間内でも発売終了となります。

【利用方法】

専用WEBサイト「JR北海道 ePass」で会員登録を行い、簡単なアンケートに回答後、クレジットカードでチケットを購入します。乗車前にスマホで「利用開始」ボタンを押し、釧路駅ではQR改札機にスマホ画面のQRコードをかざして利用。その他の駅では乗務員や駅係員にスマホの券面を提示するかたちです。

雄大な自然が広がる道東エリア。このお得で便利な電子チケットを使って、秋の行楽シーズンや冬景色を堪能する鉄道の旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

（イメージ写真：PIXTA）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）