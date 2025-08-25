Ï¢¹ç¼¯»ùÅç¡ÖÅ¬Àµ¤Ê²Á³ÊÅ¾²Ç¡¢ÈïºÒ¤·¤¿¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î½õÀ®¡×¤Ê¤ÉÃÎ»ö¤ØÍ×ÀÁ
Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ç¹½À®¤¹¤ëÏ¢¹ç¼¯»ùÅç¤¬25Æü¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¾å¾º¤ËÈ¼¤¦´ë¶È¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤ò±öÅÄÃÎ»ö¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¹ç¼¯»ùÅç¤Î²¼Ä®ÏÂ»°²ñÄ¹¤é¤Ï25Æü¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¸©¤ÎÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤ÎÊÔÀ®¤òÁ°¤Ë¡¢12¤Î»Üºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÍ×ÀÁ½ñ¤ò±öÅÄÃÎ»ö¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í×ÀÁ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¾å¾º¤äºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢²¼ÀÁ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤¬²Á³ÊÅ¾²Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸©ÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼þÃÎ¤Ê¤É¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
(Ï¢¹ç¼¯»ùÅç ²¼Ä®ÏÂ»°²ñÄ¹)¡ÖÏ«»È¤È¤â¤ËÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¤·¤Æ¡¢»º¶È¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Í×ÀÁ½ñ¤Ë¤Ï¡¢Áê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÈïºÒ¤ò¼õ¤±¡¢»ö¶È¼Ô¤¬Éüµì¹©»ö¤äÂå¹ÔÍ¢Á÷¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑ¤Î½õÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
