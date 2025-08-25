『クレヨンしんちゃん』5年ぶり新主題歌、FRUITS ZIPPERの最新曲に決定！

アニメ『クレヨンしんちゃん』2025年10月の放送より、FRUITS ZIPPERの最新曲『はちゃめちゃわちゃライフ！』が新主題歌になることが決定した。『クレヨンしんちゃん』の主題歌が変わるのは、2020年以来じつに5年ぶりだ。

FRUITS ZIPPERは、月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルによる7人組のアイドルグループ。

2022年4月にリリースした2nd配信シングル『わたしの一番かわいいところ』がTikTokを中心に話題となり一気にブレイクし、2025年3月時点でTikTok総再生回数は驚異の30億回を突破。

2023年には同曲がCDで発売され、第65回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。2026年2月1日（日）に初の東京ドーム公演を開催予定と、まさに今もっとも勢いに乗る大人気アイドルグループだ。

本日開催された冠番組『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』初の番組イベント「NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜この夏、一番のカワイイをみてよ？〜」にて、本人たちの口から『クレヨンしんちゃん』新主題歌に決定したことを発表。

この楽曲が『クレヨンしんちゃん』の新主題歌となることにメンバーも感慨深い様子で、以下のコメントが寄せられている。

※FRUITS ZIPPERコメント

わたしたちFRUITS ZIPPERが、10月からのTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニング主題歌を担当させていただくこととなりました！

幼い頃からメンバー全員が大好きな『クレヨンしんちゃん』ということで、最初にお話をいただいたときは本当に本当に嬉しかったです！

野原家やカスカベ防衛隊、しんちゃんたちが繰り広げるわくわくがいっぱいの毎日は、見ていて自然と笑顔になりますし、たくさんの元気をもらえます。

今回の『はちゃめちゃわちゃライフ！』も笑顔や元気をしんちゃんと一緒にみんなへ届けられるように心を込めて歌わせていただきました♡

思わず、しんちゃんを真似してフリフリ踊り出したくなっちゃうようなパワフルな楽曲となっているので家族や友達、みんなで聴いていただけたら嬉しいです！

しんちゃんへの「愛」と、FRUITS ZIPPERの代名詞でもある「NEW KAWAII」をたくさん詰め込みました。10月からはアニメと合わせて、わたしたちの楽曲でも楽しんでください♪