「クレヨンしんちゃん」5年ぶり主題歌変更 FRUITS ZIPPERが新主題歌担当へ「本当に本当に嬉しかったです」
【モデルプレス＝2025/08/25】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」が、アニメ『クレヨンしんちゃん』（毎週土曜午後4時30分〜／テレビ朝日系）の新主題歌に決定した。
【写真】FRUITS ZIPPER、東京D決定の瞬間
1992年の放送開始以来、老若男女を問わず愛され続ける『クレヨンしんちゃん』。“土曜日夕方の顔”として定着し、しんのすけの痛快ぶりはますますパワーアップしている。そんな『クレヨンしんちゃん』から特報が到着。10月の放送より、FRUITS ZIPPERの最新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」が『クレヨンしんちゃん』の新主題歌に決定した。『クレヨンしんちゃん』の主題歌が変わるのは、2020年以来、実に5年ぶりとなる。
8月25日に開催された冠番組『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（毎週木曜日深夜2時17分〜／テレビ朝日系）初の番組イベント「NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜この夏、一番のカワイイをみてよ？〜」にて、本人たちの口から、『クレヨンしんちゃん』新主題歌に決定したことを発表。この楽曲が『クレヨンしんちゃん』の新主題歌となることに、メンバーも感慨深い様子を見せた。（modelpress編集部）
わたしたちFRUITS ZIPPERが、10月からのTVアニメ「クレヨンしんちゃん」のオープニング主題歌を担当させていただくこととなりました！幼い頃からメンバー全員が大好きな「クレヨンしんちゃん」ということで、最初にお話をいただいたときは本当に本当に嬉しかったです！野原家やカスカベ防衛隊、しんちゃんたちが繰り広げるわくわくがいっぱいの毎日は、見ていて自然と笑顔になりますし、たくさんの元気をもらえます。
今回の「はちゃめちゃわちゃライフ！」も笑顔や元気をしんちゃんと一緒にみんなへ届けられるように心を込めて歌わせていただきました◆（※◆は正しくは「ハート」）。思わず、しんちゃんを真似してフリフリ踊り出したくなっちゃうようなパワフルな楽曲となっているので家族や友達、みんなで聴いていただけたら嬉しいです！しんちゃんへの「愛」と、FRUITS ZIPPERの代名詞でもある「NEW KAWAII」をたくさん詰め込みました。10月からはアニメと合わせて、わたしたちの楽曲でも楽しんでください♪
【Not Sponsored 記事】
【写真】FRUITS ZIPPER、東京D決定の瞬間
◆FRUITS ZIPPER「クレヨンしんちゃん」主題歌に決定
1992年の放送開始以来、老若男女を問わず愛され続ける『クレヨンしんちゃん』。“土曜日夕方の顔”として定着し、しんのすけの痛快ぶりはますますパワーアップしている。そんな『クレヨンしんちゃん』から特報が到着。10月の放送より、FRUITS ZIPPERの最新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」が『クレヨンしんちゃん』の新主題歌に決定した。『クレヨンしんちゃん』の主題歌が変わるのは、2020年以来、実に5年ぶりとなる。
◆FRUITS ZIPPERコメント
わたしたちFRUITS ZIPPERが、10月からのTVアニメ「クレヨンしんちゃん」のオープニング主題歌を担当させていただくこととなりました！幼い頃からメンバー全員が大好きな「クレヨンしんちゃん」ということで、最初にお話をいただいたときは本当に本当に嬉しかったです！野原家やカスカベ防衛隊、しんちゃんたちが繰り広げるわくわくがいっぱいの毎日は、見ていて自然と笑顔になりますし、たくさんの元気をもらえます。
今回の「はちゃめちゃわちゃライフ！」も笑顔や元気をしんちゃんと一緒にみんなへ届けられるように心を込めて歌わせていただきました◆（※◆は正しくは「ハート」）。思わず、しんちゃんを真似してフリフリ踊り出したくなっちゃうようなパワフルな楽曲となっているので家族や友達、みんなで聴いていただけたら嬉しいです！しんちゃんへの「愛」と、FRUITS ZIPPERの代名詞でもある「NEW KAWAII」をたくさん詰め込みました。10月からはアニメと合わせて、わたしたちの楽曲でも楽しんでください♪
【Not Sponsored 記事】