º£Ç¯¤â·ãÆ®¤ÎÍ½´¶¡ª´ØÀ¾³ØÀ¸¥¢¥á¥Õ¥È1Éô¤Ï28Æü³«Ëë¡¡´Ø³ØÂç¡¦ÂçÂ¼´ÆÆÄ¡ÖºòÇ¯Éé¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¡¡28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë´ØÀ¾³ØÀ¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë1Éô¥ê¡¼¥°¤Îµ¼ÔÈ¯É½²ñ¸«¤¬25Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï1Éô8Âç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤¬½¸·ë¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬²þÊÔ¤µ¤ì¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£ºòÇ¯¤ÏÎ©Ì¿Âç¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ØÀ¸ÆüËÜ°ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¹â¶¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¥«¥é¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏºòÇ¯³èÌö¤·¤¿Ì¬Éô¡¢¼¿¸¶¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ß¤á¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢ÇÆ¤¬7¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿´Ø³ØÂç¡¦ÂçÂ¼ÏÂµ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖºòÇ¯Éé¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆâÍÆÅª¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÍ£°ìÇÔ¤ì¤¿Î©Ì¿Âç¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀá¤Î¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡8·î28Æü¡¡´ØÂç¡½µþÂç¡Ê18»þ30Ê¬¡¡MK¥¨¥¥¹¥Ý¡Ë
¡¡8·î29Æü¡¡Î©Ì¿Âç¡½Æ±Âç¡Ê18»þ30Ê¬¡¡MK¥¨¥¥¹¥Ý¡Ë
¡¡8·î30Æü¡¡¿À¸ÍÂç¡½¶áÂç¡Ê17»þ30Ê¬¡¡²¦»Ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡8·î31Æü¡¡´Ø³ØÂç¡½¹ÃÆîÂç¡Ê17»þ30Ê¬¡¡²¦»Ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë