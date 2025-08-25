格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（40）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、本当に無理なタイプについてつづった。

「別府温泉ぶっかけフェス」に参加した溝口氏だったが「酒を飲んで気が大きくなって勘違いした絡み方をしてくる男や、酔っ払ってベタベタ触ってくる女は本当に苦手だなと感じた」とポスト。

「『酒を飲んだ時にその人の本性が出る』と言われるけど、例えば、金に困った時に豹変するやつや、会社を辞めるときに文句や陰口ばかり言うやつもそう」といい「結局そういう人の周りには、同じような類の人間しか集まらないから、誰からも本気で向き合ってもらえない。生き方を変えなければ、人生は暗いままだと思う」と苦言を呈していた。

また「昔から真に受ける性格だから冗談が通じないし、あまり知らないやつからのウザ絡みや、急に豹変してくるやつは本当に嫌いなんだよね。だから心当たりがあるやつは俺に近づかないでほしいし、俺も近づかないようにしている」とし「正直、ムカつきすぎて大ごとになりかねない」と警告していた。