戸田恵梨香「がむしゃらに頑張っていた時期も」仕事への向き合い方に変化
【モデルプレス＝2025/08/25】女優の戸田恵梨香が25日、都内で開催された「ランコム」新製品“回復科学発想の化粧水”「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」ブランドムービー発表会に出席。仕事への考え方に言及する場面があった。
【写真】戸田恵梨香、美背中輝くバックショット
インスピレーションの源や今後のビジョンについて聞かれた戸田は「インスピレーションの源っていうと、そういうものを感じながらやって来たのか分からないんですけど、ずっと仕事と向き合ってがむしゃらに頑張っていた時期もありましたけど、人間ってやっぱり、自然と共存し共生する生き物なんだなっていうのは、すごく感じることが何度かあって」とコメントした。
続けて「自然の中で身を置くと、今までいろんなことを積み重ねて経験してきたけれども、もう一度まっさらな気持ちになって、新しいもの、新しい世界、新しい感覚っていうものが得られるような感じがしていて。やっぱり自然と一緒に生きるっていうことを大切にしていきたいなと思いましたし、私自身もまっさらな気持ちで、これからも自然体に生きていきたいなという風に思っています」と考えを明かした。
また、自身のリカバリー方法を質問されると、戸田は「さっきと同じことになってしまうんですけど、やっぱり自然の中に入っていくっていうことが自分のリカバリー方法かなっていうのを感じていますね」と返答。具体的なこととして「海だったり、木だったり、やっぱり自然があるところ。それから星を見るのもすごく好きなので、星がよく見える地に行くと、心が洗われる感じがして。より一層、仕事を頑張れる力が湧いてきますね」と話していた。（modelpress編集部）
◆戸田恵梨香「インスピレーションの源」明かす
◆戸田恵梨香、自身のリカバリー方法は？
