オリラジ藤森慎吾、妻の年齢初告白 2024年に結婚“年の差婚”だった
【モデルプレス＝2025/08/25】お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が24日に放送された、MCを務めるABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「GIRL or LADY 2」（よる9時）に出演。妻の年齢を明かした。
【写真】オリラジ藤森、妻の年齢初告白
本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーとなっている。
今シーズンも藤森に加え、モデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏、女優の平祐奈がMCを務めており、今回のトークでは結婚の話題に。平が「今年27歳になる歳なんですけど、結婚ラッシュだと思います、周りが」と切り出し「私もめちゃくちゃ結婚願望あるんですけど、もうその歳なんだと思ってちょっとびっくりしています。自分でも」と語ると、藤森が「うちの妻と同い年」と初告白。アンミカに自身の年齢を聞かれると「42歳です」と年の差があることを明かした。
藤森は2024年4月に一般女性と結婚。同年11月に第1子となる女児が誕生した。
世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿が見どころとなっている。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】
【写真】オリラジ藤森、妻の年齢初告白
◆藤森慎吾、妻の年齢初告白
本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーとなっている。
藤森は2024年4月に一般女性と結婚。同年11月に第1子となる女児が誕生した。
◆「GIRL or LADY」シーズン2
世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿が見どころとなっている。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】