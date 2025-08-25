女優の寺島しのぶ（52）が25日、自身のSNSを更新。人気俳優らとの集合写真を披露した。

寺島はスレッズで「本多劇場」とのハッシュタグとともに、女優の渡辺えり、片桐はいり、劇団「大人計画」の荒川良々、劇作家としても活動する俳優・赤堀雅秋らとの写真を公開。「芝居観劇。国宝を語る会、にはならなかった。赤堀さんの芝居毎回どこかを抉られます」と、東京・本多劇場で公演中の舞台「震度3」を鑑賞したことを伝えた。

続く投稿で「えりさんの劇団3○○の芝居に、20年前出演させていただきました。片桐はいりさんとは姉妹。楽しい日々でした」とかつての共演を振り返り、「昨夜はそんなはいりさんと久々に再会し、とってもハッピーでございました」と記した。

また「昨日のエリさんのTシャツは登別に行った時に見た色だった。真ん中のプリントはベートーベンの顔面だったけど。古着屋で店員さんに勧められたそうだ」と渡辺のファッションを解説。「そして一番笑ったのは、えりさんがライバル視しているのが皆川猿時さんということが発覚したことだ」と明かした。

そしてテーブルを囲んだ集合写真については「これだけ集まって、血液型がBとOの方しかいなかった」と報告。「でもって、大沢健ちゃんと私は同じ誕生日。片桐はいりさんと荒川良々さんは同じ誕生日」と、不思議な縁をつづった。

これらの投稿にフォロワーからは「な、なんと豪華な。。。。素敵です」「なんですか！この豪華なメンバーは すごい」「豪華メンバーなのにラフな格好で集まれる…気を張らなくていいですね」「皆、普段着過ぎて自治会の集まりみたいになってる」「私も混ざりたい…」「個性の塊のような役者集団ですね」などの声が集まった。