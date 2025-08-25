辻希美、生後2週間の夢空（ゆめあ）ちゃん近影公開「今までで1番寝てくれるおっとりgirl」
【モデルプレス＝2025/08/25】タレントの辻希美が8月25日、自身のブログを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後2週間の近影を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻希美、眼福すぎる夢空ちゃんの笑顔ショット
辻は「まだ生後2週間だから本領発揮してはいないんだと思うけど、今までで1番寝てくれるおっとりgirlです」と夢空ちゃんの様子を報告。「にっこにこ」とコメントしながら、夢空ちゃんが満面の笑みを浮かべる愛らしい表情を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる笑顔」「天使のような赤ちゃん」「癒される」「幸せそうな表情」「眼福」「育児お疲れさま」といった声が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、夢空ちゃんの愛らしい笑顔ショットを披露
