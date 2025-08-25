なか卯『月見』メニュー「月見温たま牛肉つけうどん」発売、すき焼き風味の牛肉が入ったつけ汁

丼ぶりと京風うどん「なか卯」は9月3日午前11時、全国の442店舗で「月見温たま牛肉つけうどん」(並税込700円)を発売する。

月見シーズンに向けて販売する期間限定メニュー。あわせて「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」「牛肉つけうどん」「旨辛牛肉つけうどん」も取りそろえる。いずれもテイクアウト可能。

なか卯「月見温たま牛肉つけうどん」

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉月見温たま牛肉つけうどん

並700円、大800円、特900円

〈2〉月見温たま旨辛牛肉つけうどん

並800円、大900円、特1,000円

〈3〉牛肉つけうどん

並590円、大690円、特790円

〈4〉旨辛牛肉つけうどん

並690円、大790円、特890円

「月見温たま牛肉つけうどん」は、のど越しの良い細切りうどんを、牛肉や温たまを加えたつけ汁に絡めて味わうメニュー。

つけ汁は、鰹や昆布を使った関西風のだしに、甘いすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加えて仕上げた。トッピングした温たまを絡めると、まろやかさが加わる。また、別添えのかつお節をかけると、より風味豊かな味わいを楽しめる。

同時販売の「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」はつけ汁に、豆板醤やコチュジャン、米味噌を使った旨辛ダレを加えたメニュー。牛肉の旨みや温たまのまろやかな味わいを、旨辛ダレのピリッとした辛みが引き立てるという。

なか卯「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」

なか卯「牛肉つけうどん」

なか卯「旨辛牛肉つけうどん」

