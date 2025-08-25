元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が25日までに自身のインスタグラムを更新。OGショットを披露した。

22日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」では、AKB48のレジェンドOGメンバーとして小嶋、前田敦子、高橋みなみ、指原莉乃の4人が現役メンバーとともにミリオンヒット曲「Everyday、カチューシャ」などを披露。

小嶋は24日に「久しぶりにMステに出演させていただきました なんと8年ぶり？76回目？！」と投稿し、OGメンバー4人のオフショットを公開した。

さらに「タモリさんにお会いできたり、あの階段を降りたり、リハーサルをしたり、ティッシュをいただいたり…全部懐かしい」と感慨を込め、「『Everyday、カチューシャ』もOGと現役メンバーと一緒に歌えてエモかった。またこんな素敵な機会をいただけて幸せです」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「Mステ最高だった〜〜」「アイドルこじはるめちゃくちゃ可愛すぎた」「さすが神7」「やっぱりこの時が最強」「めちゃくちゃ懐かしい」などの声が寄せられている。