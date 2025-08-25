¥À¥¤¥¿¥¯¡¢¼«½Í´ü´Ö¤Ï²¿¤·¤Æ¤¿¡©¡¡·î¤Ë1ÅÙ¤À¤±·»Äï¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö°Ç±Ä¶È¼«½Í¤ÎÀèÇÚ¡×¤Î¼«Âð¤Ç¡Ä
¡¡ÁÐ»Ò¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³èÆ°¼«½Í´ü´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¿¥¯¤ÏÁÐ»Ò¤Î·»¡¦µÈËÜÂç¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Â¾¤ÎµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È5¿Í¤È¤È¤â¤Ë2·î¤«¤é³èÆ°¤ò¼«½Í¡£6·î¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö4¤«·î¤Û¤Ü²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢·î¤Ë1²ó²ñ¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿2¿Í¡£MC¤Î¸þ°æ¤Î¡Ö¤½¤Î1²ó¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤Ê¤ó¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤µ¤ó¤ÎÉÍºê¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼²ñ¤Ç¡£¡È¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡É¤Ã¤Æ¡£1¤«·î¤Ë1²ó¤À¤±ÉÍºê¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤È¼«½Í¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡£°Ç±Ä¶È¤Î¼«½Í¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¡È²¶¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¡É¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¸þ°æ¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£