Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Î¥Ó¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢¾ÃËÉÂâ°÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë²°³°¤Î¹¹ð´ÇÈÄ¤¬¡¢Ç³¤¨¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1½µ´ÖÁ°¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ»ÆÜËÙÀî±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë2Åï¤¬¾Æ¤±¤¿²Ð»ö¤Ç¤Ï¡¢¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¤Î¾ÃËÉÂâ°÷2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¡¢À¾Â¦¤Î¥Ó¥ë¤ÎÊÉ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¹¹ð´ÇÈÄ¤ò¤Ä¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÎÙ¤Î¥Ó¥ë¤Þ¤ÇÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÉ±ê¥¿¡¼¥Ý¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ç³¤¨¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âçºå»Ô¤Ë¿½ÀÁ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛ´ð½àË¡¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¹¹ðÊª¤Ï¡Ö¼çÍ×¤ÊÉôÊ¬¤¬20Ê¬´ÖÇ³¾Æ¤·¤Ê¤¤ÉÔÇ³ºàÎÁ¤ÇÂ¤¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ê¤É¤¬´ÇÈÄ¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£