新庄剛志監督がファンを驚かせたサングラスが特別展示されます。

プロ野球・日本ハムは、25日、「マイナビオールスターゲーム2025」に出場した日本ハムの選手たちが着用したグッズを、「エスコンフィールド スタジアムツアー」にて展示すると発表しました。北山亘基投手、達孝太投手、清宮幸太郎選手、田中正義投手、万波中正選手、フランミル・レイエス選手の参加6選手のアイテムが展示されます。

さらに、7月23日の第1戦で新庄監督が着用した特注の電光掲示サングラスも、監督室にて展示されることが決定。監督室はプレミアムツアー参加者限定で公開されます。新庄監督は球宴でファンを喜ばせるため数々のパフォーマンスを披露。パ・リーグの選手の打順は両日とも“ガラポン”抽せんで決定しました。

第1戦の4回、パ・リーグの攻撃で3塁ベースコーチを務めた新庄監督。1アウト3塁でオリックス・若月健矢選手が打席に入った際に“電光掲示サングラス”を装着すると、サングラスに「スクイズ」の文字が。そのサイン通り打席の若月選手はスクイズ。結果は惜しくもファールとなると、3塁コーチャーズボックスの新庄監督はその場に崩れ落ち、球場は笑いに包まれました。

展示は8月29日から9月30日までの期間限定となります。