¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¢Æ´¤ì¤ÎÌó41Ç¯Á°¡¦»°É©¡È¹âµé¥»¥À¥ó¡ÉÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¡¡ÆâÁõ¥«¥¹¥¿¥à¤Ç½Â¤µÇúÁý¡Ö¥ä¥¯¥¶¤¬Áò¼°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ö¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê44¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ¥¬¥ì¡¼¥¸¡×¤ò¹¹¿·¡£Æ´¤ì¤Î¼Ö¤ÎÇ¼¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥ä¥¯¥¶¤¬Áò¼°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ö¡×¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¢Æ´¤ì¤ÎÌó45Ç¯Á°¡¦»°É©¡È¹âµé¥»¥À¥ó¡ÉÇ¼¼Ö¡õÆâÁõ¥«¥¹¥¿¥à¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥Ç¥Ü¥Í¥¢¡Ù¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÄÇã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é3¥ö·îÈ¾¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼¼Ö¤Ç¤¹¡£µì¼Ö¤Ã¤Æ¤½¤ó¤À¤±¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾åµ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤ÆÈÎÇäÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¡È°¦¼Ö¡É¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¡ª¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ä¤Ê¡Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ê¨¡¹¤È¤¤¿¤ï¡£¤«¤Ã¤±¡Á¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¾º¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤¬¡¢ºë¶Ì¡¦Àî¸ý¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1984¡Ê¾¼ÏÂ59¡ËÇ¯¼°¤Î»°É©¡Ø¥Ç¥Ü¥Í¥¢¡Ù¤Ç¡¢Å¹Æ¬É½¼¨¤Ç249Ëü±ß¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥Ü¡¼¥É¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿1Âæ¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¡¢ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢±¿Å¾¤·»Ï¤á¡¢¸øÆ»¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¡Áµì¼Ö¤À¡Á¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã·Ú¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ÊÁ°Ë¬¤ì¤¿ÆâÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¡£¥·¡¼¥È¤ÈÆâÁõ¤Î½¤Íý¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢4½µ´Ö¸å¤ÎºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤ò¤·¤Æ°¦¼Ö¤òÍÂ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1¤«·î¸å¤Ë¡¢¿¹ÅÄ¤¤¤ï¤¯¡ÈËÜÅö¤ÎÇ¼¼Ö¡É¤Î¤¿¤á¡¢ºÆ¤ÓÆâÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¡£½ãÀµ¤ÎÇò¤Ë¶á¤¤¥·¡¼¥È¤òÁª¤ó¤À¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¡Á½Â¤¥¡Á¡¢½ãÀµ¤ä¤ó¡¢¤«¤Ã¤±¡Á¡£Á´Á³°ã¤¦¤Ê¡×¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤¤³¤ì¤ä¡×¤È´¶Æ°¡£¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤¤Í¤ó¡£¡Ø¥ä¥¯¥¶¤¬Áò¼°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ö¡Ù¤ä¡×¤È¡È¿¹ÅÄÀáÁ´³«¡É¤ÇÎã¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ê¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¡£¡Ö¥×¥í¤Î»Å»ö¤À¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¿¹ÅÄ¤Ï¡È¥Ç¥Ü¥Í¥¢¥Ï¥¤¡É¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤¤¤¤¤Í¤§¡¢¥Ç¥Ü¥Í¥¢¤ä¤Ê¡Á¡×¤È¡¢½ª»ÏËþÂµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥ä¥¯¥¶¤¬Áò¼°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ö¡×¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¢Æ´¤ì¤ÎÌó45Ç¯Á°¡¦»°É©¡È¹âµé¥»¥À¥ó¡ÉÇ¼¼Ö¡õÆâÁõ¥«¥¹¥¿¥à¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥Ç¥Ü¥Í¥¢¡Ù¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÄÇã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é3¥ö·îÈ¾¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼¼Ö¤Ç¤¹¡£µì¼Ö¤Ã¤Æ¤½¤ó¤À¤±¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾åµ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤ÆÈÎÇäÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¡È°¦¼Ö¡É¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¡ª¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ä¤Ê¡Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ê¨¡¹¤È¤¤¿¤ï¡£¤«¤Ã¤±¡Á¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¾º¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1¤«·î¸å¤Ë¡¢¿¹ÅÄ¤¤¤ï¤¯¡ÈËÜÅö¤ÎÇ¼¼Ö¡É¤Î¤¿¤á¡¢ºÆ¤ÓÆâÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¡£½ãÀµ¤ÎÇò¤Ë¶á¤¤¥·¡¼¥È¤òÁª¤ó¤À¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¡Á½Â¤¥¡Á¡¢½ãÀµ¤ä¤ó¡¢¤«¤Ã¤±¡Á¡£Á´Á³°ã¤¦¤Ê¡×¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤¤³¤ì¤ä¡×¤È´¶Æ°¡£¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤¤Í¤ó¡£¡Ø¥ä¥¯¥¶¤¬Áò¼°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ö¡Ù¤ä¡×¤È¡È¿¹ÅÄÀáÁ´³«¡É¤ÇÎã¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ê¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¡£¡Ö¥×¥í¤Î»Å»ö¤À¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¿¹ÅÄ¤Ï¡È¥Ç¥Ü¥Í¥¢¥Ï¥¤¡É¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤¤¤¤¤Í¤§¡¢¥Ç¥Ü¥Í¥¢¤ä¤Ê¡Á¡×¤È¡¢½ª»ÏËþÂµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£