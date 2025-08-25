日本産業カウンセラー協会では、WHO(世界保健機関)の定める世界自殺予防デー※にあわせて「ひとりで抱え込まないで」をテーマに、9月13日(土)、全国の各支部・事業所に相談室を開設し、無料の相談対応を実施。

日本産業カウンセラー協会「働く人の電話相談室・SNS相談室」

日本産業カウンセラー協会では、WHO(世界保健機関)の定める世界自殺予防デー※にあわせて「ひとりで抱え込まないで」をテーマに、9月13日(土)、全国の各支部・事業所に相談室を開設し、無料の相談対応を実施します。

日本産業カウンセラー協会では、2007年から毎年、日本労働組合総連合会(連合)の協力を得て「働く人の電話相談室」を開設しており、2025年で19回目の開催となります。

また、2022年からLINEを活用した「働く人のSNS相談室」も同時に開設しており、2025年も引き続き、多くの働く方々や、その家族らの相談に、電話とSNSの両面から対応をします。

昨今、孤独や孤立の問題、ハラスメントの増加など、働く人々を取り巻く環境はますます複雑化しています。

DX化やAI導入によるスキル陳腐化への不安や物価高騰といった要因も重なり、労働者のストレスは高まっています。

見えにくい将来像や労働環境など、変化に心がついていかない、相談相手がいないといった悩みを抱える方々に、“心を聴くプロ”である産業カウンセラーが相談に応じ、心の声を傾聴、問題の解決への一助となることを目指しています。

■キャッチフレーズは「ひとりで抱え込まないで」

開設期間：9月13日(土) 相談受付は電話・SNS共に10:00〜22:00

主催 ：一般社団法人 日本産業カウンセラー協会

協力 ：日本労働組合総連合会(連合)

後援 ：厚生労働省／中央労働災害防止協会／

独立行政法人 労働者健康安全機構／

公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会／

一般社団法人 日本キャリア・カウンセリング学会／

一般社団法人 日本産業精神保健学会／

公益財団法人 産業医学振興財団/全国中小企業団体中央会

全国各地の協会事務所において地区毎に電話相談窓口を開設し、職場の人間関係に関わる問題等で悩みを抱える方々を対象に、全国どこからでも無料で相談を受け付けます。

※「世界自殺予防デー」とは、WHO(世界保健機関)が定めたもので、日本では世界自殺予防デーにちなみ、9月10日〜16日の1週間を「自殺予防週間」に設定し、国、地方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して啓発活動を推進しています。

■支部一覧

【北海道支部】

電話番号：011-209-7000

所在地 ：〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西7-1-5 札幌ホワイトビル3階

【東北支部】

電話番号：022-715-8114

所在地 ：〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2丁目6-15 チコウビル503号

【上信越支部】

電話番号：025-290-3883

所在地 ：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口2-12-10 アパ新潟駅南ビル5階

【東京支部】

電話番号：03-6434-9130

所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-12 菱化代々木ビル4階

【神奈川支部】

電話番号：045-264-9521

所在地 ：〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町3-8 横浜塩業ビル6F

【中部支部】

電話番号：052-618-7830

所在地 ：〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1丁目9番26号 IKKOパーク栄ビル4階

【中国支部】

電話番号：082-223-7470

所在地 ：〒730-0016 広島県広島市中区幟町3-1 第3山県ビル5階

【関西支部】

電話番号：06-4963-2357

所在地 ：〒540-0033 大阪府大阪市中央区石町2丁目5番3号 エル・おおさか南館3階

【四国支部】

電話番号：089-968-2800

所在地 ：〒790-0814 愛媛県松山市味酒町1-3 四国ガス第3ビル7階

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心の声を傾聴！日本産業カウンセラー協会「働く人の電話相談室・SNS相談室」 appeared first on Dtimes.