ぼる塾・田辺智加、韓国語が話せるようになった“いきさつ”明かす
お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（41）が、25日までに自身のXを更新。韓国語が話せるようになったいきさつをつづった。
【写真あり】「めっちゃ可愛い」“金髪ギャル”になったぼる塾・田辺 20代の写真も
投稿で「韓国語27歳の時にあまりにも暇すぎて1日8時間勉強してたら少し話せるようになりました」と説明。「毎日勉強して韓国語能力試験2級まで取って2級って言ってたけど、これ期限2年なのね！知らなかった！また取り直したいなー。中級で挫折してしまったので次は3級取れるように頑張る」と意欲を見せた。
この投稿に「ラヴィットで褒められてましたね！素晴らしい」「やっぱり田辺さんて。すごい。いろいろすごい」「勉強頑張るの偉すぎる！」「そうだったんですね！だから この間、BOY NEXT DOORの2人に完璧な韓国語で お話出来たんですね！びっくりしました！田辺さん韓国語 上手って！」など、驚きの声が多数寄せられた。
なお田辺は、自身のXのプロフィールで「英語と韓国語勉強中」と紹介している。
