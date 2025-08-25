小島瑠璃子、新スポットで子供と“大はしゃぎ”「母感動」「甥っ子、姪っ子とまた訪問したいと思います」
タレントの小島瑠璃子（31）が25日、自身のインスタグラムを更新し、幕張新都心のイオンに新しくできた室内遊び場を子どもと訪れたことを明かした。
【写真】「笑顔！」新スポットで子供と“大はしゃぎ”する小島瑠璃子
小島は「土曜日の幕張イオン、激混みを覚悟していましたが14時に遊び場に着くと意外と大丈夫で、10分ぐらい並ぶとすんなりと入れました」と報告。中に入ると子どもが歓声をあげて大喜びした様子を伝え、「エネルギーが有り余っているんだなぁー」と微笑ましい様子を記した。
遊び場には火山をモチーフにしたボールプールや、氷山のような滑り台、抗菌仕様のお砂場エリアが用意されており、小島は「母感動笑」と感想をつづった。さらに「二子玉川のプレイパークエリックカール以来の大ヒット」ともつづり、「甥っ子、姪っ子とまた訪問したいと思います」と結んだ。
小島は2023年2月にホリプロを退社。その後、結婚を発表し、同8月には第1子を妊娠していること明かしていた。今年2月5日には夫で実業家・北村功太さんが死去（享年29）したことをインスタグラムで報告している。その後、ながらく更新が途絶えていたが、7月に入り投稿を再開した。
