ＳＫハイニックスは２５日、３２１層２Ｔｂ（テラビット）ＱＬＣＮＡＮＤフラッシュの開発を完了し量産に入ると明らかにした。現存製品で最高の集積度を誇る。

ＮＡＮＤ型フラッシュは電源が切れてもデータが保存される非揮発性メモリー半導体で、1個のセルにどれだけの情報（ビット単位）を保存するかにより規格が分かれる。ＱＬＣはひとつのセルに４つの情報を入れたという意味だ。

積層はセルを垂直に積み上げてデータ容量を増やす技術で、ＮＡＮＤ競争力の核心要素に選ばれる。ＳＫハイニックスは「世界で初めて３００層以上のＮＡＮＤをＱＬＣ方式で実現し技術的限界をさらに突破した。現存するＮＡＮＤ製品のうち最高の集積度を持つこの製品で顧客の認証を経て来年上半期から人工知能（ＡＩ）データセンター市場を攻略する」と話した。

ＳＫハイニックスは今回の製品の原価競争力優位を最大化するため容量を既存製品より２倍増やした。一般的にＮＡＮＤは容量が大きくなるほどメモリー管理が複雑になりデータ処理速度が遅くなる問題が発生する。こうした問題を解決するためにＳＫハイニックスはＮＡＮＤ内部で独立的に作動するグループの単位であるプレーンを４個から６個に増やし、より多くの並列作業を可能にした。今回の製品は以前のＱＬＣ製品と比べデータ伝送速度は１００％速くなり、書き込み性能は最大５６％、読み取り性能は１８％改善された。データ書き込み電力効率も２３％以上増加し、低電力が要求されるＡＩデータセンターなどの分野でも競争力を確保したと同社は説明した。

ＳＫハイニックスはまずＰＣ用ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）に３２１層ＮＡＮＤを適用した後、データセンター用とスマートフォン用製品に適用領域を拡大していく戦略だ。さらにＮＡＮＤ３２個をまとめて積層する独自パッケージング技術を基にこれまでより２倍高い集積度を実現し、ＡＩサーバー用超高容量企業向けＳＳＤ市場まで攻略する方針だ。ＳＫハイニックスのチョン・ウピョ副社長（ＮＡＮＤ開発担当）は「今回の製品量産入りで高容量製品のポートフォリオを大幅に強化し価格競争力まで確保することになった。爆発的に成長するＡＩ需要とデータセンター市場の高性能要求に足並みをそろえるもの」と説明した。