しまむら<8227.T>がこの日の取引終了後、８月度（７月２１日～８月２０日）の月次売上速報を発表しており、主力のしまむら業態の既存店売上高は前年同月比１．２％増と５カ月連続で前年実績を上回った。



酷暑や大雨、カムチャツカ半島付近の巨大地震による津波警報などの影響を受けたものの、婦人アウター衣料や服飾雑貨が売り上げを伸ばした。婦人アウター衣料では５分袖や７分袖のＴシャツの好調に加え、トレンドのチェック柄のシャツやワンピース、スカートなどの秋物が売れ筋となった、また服飾雑貨では、高気温が継続したことで日傘や帽子、アームカバーが伸長した。



出所：MINKABU PRESS