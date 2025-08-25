ÇÑÀþ²óÈò¤Ø¡ÄÌ¾Å´¹¸«Àþ¤Î¿·²Ä»ùー¸æ¿ó´Ö ¼«¼£ÂÎÂ¦¤¬°Ý»ýÈñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤·Ê¬Î¥Êý¼°¡×¤ÇÂ¸Â³ÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë·è¤á¤ë
¡¡Ì¾Å´¹¸«Àþ¤Î¿·²Ä»ù±Ø¤«¤é¸æ¿ó±Ø¤Î¶è´Ö¤ÎÂ¸Â³¡¦ÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿²Ä»ù»Ô¡¦¸æ¿óÄ®¡¦È¬É´ÄÅÄ®¤Ï8·î25Æü¡¢¼ÖÎ¾¤äÀþÏ©¤Î°Ý»ý¤ÎÈñÍÑ¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤·¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¡×¤ÇÂ¸Â³¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤ÇÇ¯´Ö¤ª¤è¤½2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢2010Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¸æ¿óÄ®¤È²Ä»ù»Ô¤Ç¤¢¤ï¤»¤ÆÇ¯´Ö1²¯±ß¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾Å´¤«¤é¥Ð¥¹¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤â´Þ¤á¤¿¸¡Æ¤¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢Ì¾Å´¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤Ê¤É¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢3»ÔÄ®¤Ï¶¨µÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ÍÁ³ÇÑÀþ¤Î²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£