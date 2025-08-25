小嶋陽菜が自身のInstagramを更新。『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）出演の一日を追った動画を投稿した。

【動画】AKB48として『ミュージックステーション』に出演した一日に密着した動画を投稿した小嶋陽菜

■『Mステ』に出演した一日をテンポよく動画で紹介

8月22日に放送された『ミュージックステーション』にAKB48レジェンドOGとして出演した小嶋。

AKB48の最新曲は、20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」。この曲は、小嶋をはじめ、前田敦子、高橋みなみ、指原莉乃などがレジェンドOGとして選抜メンバーとして参加。『Mステ』では、「Oh my pumpkin!」とAKB48の代表曲「Everyday、カチューシャ」を披露した。

小嶋は「Mステ出演の1日」と題して、密着動画を公開。テレビ朝日に到着したところからスタート。「まずはリハーサル」と私服のままスタジオでリハーサルを行っている風景が映し出された。続けて、楽屋で美デコルテが際立つグレーの衣装に着替えて、手で「OK」サインを作ってニッコリ笑顔を見せる姿も。途中、私服に着替えてテレビ朝日を出る小嶋。「一旦社長に戻ります」と綴られ、真剣な眼差しでの打ち合わせ姿や生地チェックなど、仕事中の様子を披露した。

再び、テレビ朝日に戻り、パックをしながらマッサージをする姿、メイクをしている様子や衣装に着替え鏡に向かって振り付けの確認をしている瞬間などが続く。さらに動画では「たかみな緊張してた」とテロップを出し、高橋と仲良く並んでいる姿も。本番の様子もチラリと映り、終了後はおなじみの『Mステ』ティッシュボックスを持って、前田、高橋、指原と並んだ。最後はタモリが写った『Mステ』ポスター前でのソロショットで「楽しかったな」というコメントし、笑顔で締めくくった。

SNSには「リハの時点ですでにかわいい」「裏側が見れてうれしい」「にゃんちゃんかわいい！」といった声が寄せられている。

■楽屋でのオフショット動画も公開!小嶋「なんと8年ぶり？76回目？！」

別の投稿では、「久しぶりにMステに出演しました」と報告。続けて「現役メンバーと一緒にEveryday、カチューシャも踊ったよ エモい。Mステってやっぱり特別で、それは今も変わらずでした ご視聴ありがとうございました」と綴った。楽屋でのおちゃめな姿を披露した。

私服姿で『Mステ」のティッシュボックスを手に持っていたが落としてしまう。小嶋が拾い上げると衣装にチェンジしているという動画。かわいらしくウィンクする姿やニッコリ笑顔のまま両手をふる様子、顔の横でOKサインを作る瞬間も。最後は、手を振って楽屋から出ていく姿が収められている。

SNSでは、「唯一無二の天才アイドルです！」「アイドル小嶋さんがキラキラでかわいかった」「かわいい！元気出ました」と絶賛する声が多く集まっている。

さらに別の投稿では、「久しぶりにMステに出演させていただきました なんと8年ぶり？76回目？！ タモリさんにお会いできたり、あの階段を降りたり、リハーサルをしたり、ティッシュをいただいたり…全部懐かしい」と感想をコメント。『Mステ』ポスターの前でティッシュボックスを持って微笑む姿（1枚目）、スタイルの良さが際立つ全身ショット（2枚目）、小嶋＆高橋＆前田＆指原のレジェンドOG4ショット（3枚目）、手拍子でノリノリの小嶋に高橋が抱きついている動画（5枚目）、その4人での撮影風景＆手を振っている動画（7枚目）も。

高橋が「5枚目www」とコメントでツッコんでいる様子も。ファンからは「アイドルしてるにゃんにゃんも好き」「小嶋さんは永遠のアイドル！」と反響が集まっている。