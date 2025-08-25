¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(25Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
46242.57¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
45867.38¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
45270.27¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
44086.58¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
44071.21¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
43714.31¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ±¢Å¾ÃÍ
43648.62¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
43103.91¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
43033.41¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
42902.90¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
42807.82¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á25Æü½ªÃÍ
42275.04¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
41719.22¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
41623.43¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
41582.66¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
41054.66¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
40535.53¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
40478.87¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
39597.12¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
39413.18¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
39351.85¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
38729.63¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
38682.70¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
38523.09¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38460.71¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38187.13¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
38168.17¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
37334.58¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
36886.53¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
36791.45¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
35866.75¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
35090.36¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
33272.80¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
30678.84¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡40.03(Á°Æü54.16)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡55.46(Á°Æü70.69)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 87.99(Á°Æü91.57)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 90.13(Á°Æü89.96)
¡Î2025Ç¯8·î25Æü¡Ï
