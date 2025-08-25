¡ÚÁê¾ì¤ÎÂÎ²¹·×¡Û¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦ÆÍî¥ì¥·¥ª¿ä°Ü(25ÆüÊ¿¶Ñ)
¡ù120¡ó°Ê¾å¡Ä¡Ä²áÇ®¤Ë·Ù²ü
¡¡100¡ó¡¡¡¡¡Ä¡ÄÃæÎ©
¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó
¡¡¡¡¡¡¡Ú8·î¡Û
25Æü(·î) 145.43
22Æü(¶â) 151.70
21Æü(ÌÚ) 144.68
20Æü(¿å) 143.91¡¿657±ß°Â¡¦4Ëü3000±ß³ä¤ì
19Æü(²Ð) 146.95
18Æü(·î) 148.41¡¿336±ß¹â¡¦4Ëü3500±ßÂæ²óÉü
15Æü(¶â) 139.28¡¿729±ß¹â¡¦4Ëü3000±ßÂæ²óÉü
14Æü(ÌÚ) 145.21¡¿625±ß°Â¡¦4Ëü3000±ß³ä¤ì
13Æü(¿å) 155.21¡¿556±ß¹â¡¦4Ëü3000±ßÂæÆÍÇË
12Æü(²Ð) 149.46¡¿897±ß¹â¡¦4Ëü2500±ßÂæÆÍÇË
£¸Æü(¶â) 146.85¡¿761±ß¹â¡¦4Ëü1500±ßÂæ²óÉü
£·Æü(ÌÚ) 143.18¡¿264±ß¹â¡¦4Ëü1000±ßÂæ²óÉü
£¶Æü(¿å) 140.42
£µÆü(²Ð) 129.17¡¿258±ß¹â¡¦4Ëü0500±ßÂæ²óÉü
£´Æü(·î) 125.86¡¿508±ß°Â¡¦4Ëü0500±ß³ä¤ì
£±Æü(¶â) 135.47
31Æü(ÌÚ) 134.09¡¿415±ß¹â¡¦4Ëü1000±ßÂæ²óÉü
30Æü(¿å) 126.98
29Æü(²Ð) 126.63¡¿323±ß°Â
28Æü(·î) 127.43¡¿457±ß°Â¡¦4Ëü1000±ß³ä¤ì
25Æü(¶â) 124.09¡¿370±ß°Â¡¦4Ëü1500±ß³ä¤ì
24Æü(ÌÚ) 123.08¡¿655±ß¹â¡¦4Ëü1500±ßÂæ²óÉü
23Æü(¿å) 119.88¡¿1396±ß¹â¡¦4Ëü1000±ßÂæ²óÉü
22Æü(²Ð) 115.19
18Æü(¶â) 120.60
17Æü(ÌÚ) 117.41
16Æü(¿å) 110.27
15Æü(²Ð) 116.92¡¿218±ß¹â¡¦3Ëü9500±ßÂæ²óÉü
14Æü(·î) 117.54¡¿110±ß°Â¡¦3Ëü9500±ß³ä¤ì
11Æü(¶â) 116.45
10Æü(ÌÚ) 113.02
£¹Æü(¿å) 113.54
£¸Æü(²Ð) 110.88
£·Æü(·î) 105.18
£´Æü(¶â) 104.76
£³Æü(ÌÚ) 106.26
£²Æü(¿å) 109.52
£±Æü(²Ð) 109.09¡¿501±ß°Â¡¦4Ëü±ß³ä¤ì
¡¡¡¡¡¡¡Ú6·î¡Û
30Æü(·î) 116.58¡¿336±ß¹â
27Æü(¶â) 118.78¡¿566±ß¹â¡¦4Ëü±ßÂæ²óÉü
26Æü(ÌÚ) 118.02¡¿642±ß¹â¡¦3Ëü9500±ßÂæ²óÉü
25Æü(¿å) 110.01
24Æü(²Ð) 110.08¡¿436±ß¹â¡¦3Ëü8500±ßÂæ²óÉü
23Æü(·î) 102.27
20Æü(¶â) 104.05
19Æü(ÌÚ) 108.57¡¿396±ß°Â¡¦3Ëü8500±ß³ä¤ì
18Æü(¿å) 106.49¡¿348±ß¹â
17Æü(²Ð) 100.69¡¿225±ß¹â¡¦3Ëü8500±ßÂæ²óÉü
16Æü(·î)¡¡98.27¡¿477±ß¹â¡¦3Ëü8000±ßÂæ²óÉü
13Æü(¶â)¡¡97.97¡¿338±ß°Â¡¦3Ëü8000±ß³ä¤ì
12Æü(ÌÚ) 108.40
11Æü(¿å) 111.82
10Æü(²Ð) 110.52
£¹Æü(·î) 111.95¡¿346±ß¹â¡¦3Ëü8000±ßÂæ²óÉü
£¶Æü(¶â) 109.27
£µÆü(ÌÚ) 109.95
£´Æü(¿å) 115.98¡¿300±ß¹â¡¦3Ëü7500±ßÂæ²óÉü
£³Æü(²Ð) 116.41
£²Æü(·î) 116.69¡¿494±ß°Â¡¦3Ëü7500±ß³ä¤ì
30Æü(¶â) 126.34
29Æü(ÌÚ) 128.44¡¿710±ß¹â¡¦3Ëü8000±ßÂæ²óÉü
28Æü(¿å) 122.22
27Æü(²Ð) 130.92
26Æü(·î) 131.61¡¿371±ß¹â¡¦3Ëü7500±ßÂæ²óÉü
¡Î2025Ç¯8·î25Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹