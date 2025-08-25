[PTS]¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¡¡15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤Î¾å¾º1234ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî1559ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡8·î25Æü¤ÎPTS¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê08:20～16:30¡Ë¤¬½ªÎ»¡£Åì¾Ú¤Î¼è°ú¤¬½ªÎ»¤·¤¿15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤ËÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï2891ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï1234ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï1559ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï225ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬108ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï112ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï130±ß°Â¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î25Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7047>¡¡¥Ýー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2700¡¡¡¡+373¡Ê +16.0%¡Ë
2°Ì <4833>¡¡£Ä£å£æ¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡126¡¡¡¡ +16¡Ê +14.5%¡Ë
3°Ì <260A>¡¡¥ª¥ë¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 11.9¡¡¡¡+0.9¡Ê¡¡+8.2%¡Ë
4°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8.5¡¡¡¡+0.5¡Ê¡¡+6.2%¡Ë
5°Ì <6085>¡¡¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¡¡¡¡¡¡273.9¡¡ +13.9¡Ê¡¡+5.3%¡Ë
6°Ì <7776>¡¡¥»¥ë¥·ー¥É¡¡¡¡¡¡¡¡479.4¡¡ +17.4¡Ê¡¡+3.8%¡Ë
7°Ì <8985>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥êー¥È¡¡¡¡¡¡87000¡¡ +2700¡Ê¡¡+3.2%¡Ë
8°Ì <9241>¡¡£Æ£Ì¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡ 4249.5¡¡+124.5¡Ê¡¡+3.0%¡Ë
9°Ì <4978>¡¡¥ê¥×¥í¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡194¡¡¡¡¡¡+5¡Ê¡¡+2.6%¡Ë
10°Ì <8894>¡¡¥ì¥Ü¥ê¥åー¡¡¡¡¡¡¡¡ 75.8¡¡¡¡+1.8¡Ê¡¡+2.4%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <1757>¡¡ÁÏ·ú¥¨ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6.4¡¡¡¡-0.6¡Ê¡¡-8.6%¡Ë
2°Ì <4059>¡¡¤Þ¤°¤Þ¤°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡720.9¡¡ -30.1¡Ê¡¡-4.0%¡Ë
3°Ì <2564>¡¡£Ç£Ø¹âÇÛÆü³ô¡¡¡¡ 3107.5¡¡-121.5¡Ê¡¡-3.8%¡Ë
4°Ì <184A>¡¡³Ø¤Ó¥¨¥¤¥É¡¡¡¡¡¡¡¡639.4¡¡ -22.6¡Ê¡¡-3.4%¡Ë
5°Ì <7527>¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥Õ¡¡¡¡¡¡ 61.2¡¡¡¡-1.8¡Ê¡¡-2.9%¡Ë
6°Ì <2497>¡¡£Õ£Î£É£Ô£Å£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡663¡¡¡¡ -19¡Ê¡¡-2.8%¡Ë
7°Ì <5998>¡¡¥¢¥É¥Ð¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡ 1440.9¡¡ -37.1¡Ê¡¡-2.5%¡Ë
8°Ì <3908>¡¡¥³¥é¥Ü¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡502.1¡¡ -12.9¡Ê¡¡-2.5%¡Ë
9°Ì <9561>¡¡¥°¥é¥Ã¥É£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡683.4¡¡ -16.6¡Ê¡¡-2.4%¡Ë
10°Ì <5029>¡¡¥µー¥¯¥ì¥¤¥¹¡¡¡¡ 1138.9¡¡ -26.1¡Ê¡¡-2.2%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4755>¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡906¡¡ +12.6¡Ê¡¡+1.4%¡Ë
2°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡ 3862.7¡¡ +22.7¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
3°Ì <6305>¡¡ÆüÎ©·úµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4706.1¡¡ +24.1¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
4°Ì <8830>¡¡½»Í§ÉÔ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6336.5¡¡ +31.5¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
5°Ì <6702>¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3588¡¡ +17.0¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
6°Ì <9766>¡¡¥³¥Ê¥ß£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23560¡¡¡¡+105¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
7°Ì <5101>¡¡ÉÍ¥´¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5438.9¡¡ +20.9¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
8°Ì <8035>¡¡Åì¥¨¥ì¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20300¡¡¡¡ +75¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
9°Ì <8267>¡¡¥¤¥ª¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5490¡¡¡¡ +20¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
10°Ì <6301>¡¡¥³¥Þ¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5055¡¡¡¡ +17¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8001>¡¡°ËÆ£Ãé¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8201¡¡¡¡-130¡Ê¡¡-1.6%¡Ë
2°Ì <4063>¡¡¿®±Û²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4619¡¡¡¡ -32¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
3°Ì <7205>¡¡ÆüÌî¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡402.5¡¡¡¡-1.7¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
4°Ì <5802>¡¡½»Í§ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4056.9¡¡ -17.1¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
5°Ì <3436>¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡ 1250.4¡¡¡¡-5.1¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
6°Ì <6361>¡¡±Á¸¶¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3163.9¡¡ -12.1¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
7°Ì <5332>¡¡£Ô£Ï£Ô£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4069¡¡¡¡ -15¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
8°Ì <6472>¡¡£Î£Ô£Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡325.2¡¡¡¡-1.1¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
9°Ì <4452>¡¡²Ö²¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6711.3¡¡ -22.7¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
10°Ì <6471>¡¡ÆüÀº¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡772.9¡¡¡¡-2.6¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
