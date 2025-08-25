「覚醒するのを見て喜ぶことはできないだろう」古巣ファンは“複雑”な心境か　ド軍が手放した27歳右腕、先発で成功できるか

メイはレッドソックスで覚醒するか(C)Getty Images

今夏のトレードでドジャースからレッドソックスに移籍したダスティン・メイは、先発で成功を収められるだろうか。

27歳の右腕は移籍後、3試合に登板して1勝2敗、防御率2.87の成績を挙げ、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、今季ドジャース在籍時に「104イニングで記録した防御率4.85とは大きく異なる」と紹介していた。

【動画】まだ不安定！？レッドソックス移籍のメイが一発を浴びるシーン

しかし、現地時間8月24日のヤンキース戦で一発攻勢にあい、5回途中5安打5失点で降板。防御率は4点台後半に膨らみ、まだ安定した投球を続けているとは言い難い。

同メディアは、メイの移籍については「チームの投手陣の負傷を考慮すると、一部のファンにとっては少々受け入れ難いものだったが、当時としては理にかなった動きだった」と、トレードは致し方ないことだったと伝えている。