「覚醒するのを見て喜ぶことはできないだろう」古巣ファンは“複雑”な心境か　ド軍が手放した27歳右腕、先発で成功できるか

　今夏のトレードでドジャースからレッドソックスに移籍したダスティン・メイは、先発で成功を収められるだろうか。

　27歳の右腕は移籍後、3試合に登板して1勝2敗、防御率2.87の成績を挙げ、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、今季ドジャース在籍時に「104イニングで記録した防御率4.85とは大きく異なる」と紹介していた。

　しかし、現地時間8月24日のヤンキース戦で一発攻勢にあい、5回途中5安打5失点で降板。防御率は4点台後半に膨らみ、まだ安定した投球を続けているとは言い難い。

　同メディアは、メイの移籍については「チームの投手陣の負傷を考慮すると、一部のファンにとっては少々受け入れ難いものだったが、当時としては理にかなった動きだった」と、トレードは致し方ないことだったと伝えている。

　チームはタイラー・グラスノー、ブレイク・スネルが復帰し、大谷翔平も投手復帰を果たしたが、記事では「ドジャースは、シーズンを通して投手の入れ替えを繰り返しており、緊急時に先発投手の役割を果たすことができたメイの穴を埋められずにいるようだ」と指摘している。

　それでも、シーズン通して先発の役割を全うしたいメイにとっては、レッドソックスで先発として活躍することが本望であることは間違いない。ただ、「ドジャースファンは、ダスティン・メイが覚醒するのを見て喜ぶことはできないだろう」と綴り、手放した右腕の活躍には少々複雑な思いを抱くのかもしれない。

