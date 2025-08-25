全長5.1m！ レクサス「大型“高級SUV”」発表！ 3列シートの豪華内装×400馬力の強力パワトレ搭載！ めちゃラグジュアリーな「TX」米国仕様は何が変わった？

めちゃラグジュアリーな「TX」米国仕様は何が変わった？

レクサスの米国法人は2025年8月21日、「TX」の2026年モデル発表しました。

TXは、上質なスタイル、3列シートの優れた実用性、そしてすべての乗員が快適に過ごせる空間を高い次元で融合させた大型ラグジュアリーSUVとして、2023年に北米でデビュー。

【画像】めちゃカッコいい！ レクサス「大型“高級SUV”」です！（30枚以上）

最新の2026年モデルではどのような改良がおこなわれたのでしょうか。

レクサスの高級3列SUV「TX」

TXのボディサイズは、全長5159-5169mm×全幅1989mm×全高1780mm、ホイールベース2949mmと、大柄なサイズを実現。

グレードはベーシックな「スタンダード」、スポーティな「Fスポーツ」、豪華仕様の「ラグジュアリー」といった、多様なニーズに応える選択肢が用意されています。

プラットフォームは「GA-K」を搭載。低重心で理想的な重量配分を実現するこのプラットフォームにより、俊敏で安定したドライビングに加え、レクサスが追求する「Lexus Driving Signature（LDS）」という走りの哲学に基づき、ドライバーの操作にクルマが素直に、そしてリニアに反応する一体感のある運転が可能となっています。

TXには3種類のパワートレインが設定されます。

「TX 350」は、力強いトルクとスムーズな加速が特徴の2.4リッターターボエンジンを搭載。8速ATとの組み合わせで、余裕のある走りを提供します。

より高いパフォーマンスの「TX 500h」は「Fスポーツ パフォーマンス」グレード専用のハイブリッドモデル。2.4リッターターボエンジンにモーターを組み合わせ、システム合計で366hpというパワーを発揮します。

さらに、四輪の駆動力を緻密に制御する「DIRECT4」と後輪の向きを制御する「ダイナミックリアステアリング（DRS）」を搭載し、軽快なハンドリング性能を実現しました。

そして、ラインナップの頂点に立つのが、環境性能とパワーを最高レベルで両立した「TX 550h＋」です。レクサス初となる3.5リッターV型6気筒エンジンとPHEVを組み合わせ、システム合計出力は404hpに達します。

大容量バッテリーによりモーターだけで約53kmのEV走行が可能で、日常使いから長距離走行まで、あらゆる場面で静かで力強い走りを提供します。

2026年モデルでは、エクステリアカラーには情熱的な「マタドールレッドマイカ」が追加され（Fスポーツ以外）、最上位のプラグインハイブリッドモデルTX550h＋には開放感あふれるパノラマガラスルーフが標準装備となり、高級感を一層高めています。

さらに、3列目シートの乗員のためにカップホルダーが増設されるなど、実用性も向上しました。

エクステリアは、レクサスの新たなデザイン言語を象徴する「ユニファイドスピンドル」が印象的なフロントマスクを採用。見た目の美しさだけでなく、空気抵抗を減らして走行安定性を高める機能性も兼ね備えています。

インテリアは、ドライバーが運転に集中できる機能的なコクピットと、乗員全員がリラックスできる「おもてなし」の空間が広がります。

荷室は3列目シートを使用した状態でも十分な広さを持ち、シートを倒せば最大で広大なフラットスペースが出現し、たくさんの荷物の積載が可能です。

運転席には14インチの大型タッチスクリーンが標準装備され、スマートフォン感覚で直感的に操作できます。

クラウドと連携するナビゲーションや、話しかけるだけで様々な操作が可能な「インテリジェントアシスタント」など、先進のコネクティッドサービスが快適なドライブをサポートします。

安全性能においては、最新の予防安全パッケージ「Lexus Safety System＋ 3.0」を全車に標準装備。

衝突回避を支援する「プリクラッシュシステム」や、高速道路では、先行車に追従し、カーブ手前で適切に減速も行う「ダイナミックレーダークルーズコントロール」がドライバーの疲労を大幅に軽減します。

※ ※ ※

TX 2026年モデルの米国での価格は、5万7090ドルから8万960ドル、日本円で約847万円から約1200万円です。