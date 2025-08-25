¥Û¥ó¥À¿·¡Ö¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¡×È¯É½¡ª Áö¹ÔÃæ¤Î¡Ö²÷Å¬À¥¢¥Ã¥×¡×¡ß¿·¿§¡ÖÀº×û¥°¥ì¡¼¡×¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª Ãæ·¿¥Ð¥¤¥¯¡ÖCL500¡×¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¯Çä¤Ø
°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤È¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ¹¹¡ª
¡¡2025Ç¯8·î22Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖCL500¡×¤Ë°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤È¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤ò»Ü¤·¤¿ºÇ¿·ÈÇ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯10·î20Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¥Û¥ó¥À¿·¡ÖCL500¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡CL500¤Ï¡¢¡ÖExpress Yourself¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥é¥¤¥À¡¼¼«¿È¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥¿¥ó¥¯¥Ñ¥Ã¥É¡¢¥ï¥Ç¥£¥ó¥°²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¹äÀ¤È½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥»¥ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥¿¥¤¥ä¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊÞÁõÏ©¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È¥À¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Áö¹Ô¾õ¶·¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥Ð¡¼¤ÎÁàºî²Ù½Å·Ú¸º¤È¡¢¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó»þ¤Î¸åÎØ¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¢¥·¥¹¥È¡õ¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤è¤êÂ¤Ä¤À¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿·Á¾õ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¡¼¥ÈÆâÉô¤ÎÁÇºà¤òÊÑ¹¹¡£Áö¹ÔÃæ¤Î²÷Å¬À¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇÂÀÍÛ¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¡¢ÆüÃæ¤Î»ëÇ§À¤Ë¤è¤êÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥Ç¥£¡¼¥×¥Þ¥Ã¥É¥°¥ì¡¼¡×¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¡¢·ÑÂ³¿§¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥¢¡¼¥Þ¡¼¥É¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¤ÎÁ´2¿§ÀßÄê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CL500¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ä¸ÄÀ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡¢½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥ê¥¢¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥¬¡¼¥É¡¢¥¢¥Ã¥×¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÓÏ¹¥¤Ë±þ¤¸¤¿Éý¹¤¤ÀßÄê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹2175mm¡ßÁ´Éý830mm¡ßÁ´¹â1135mm¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¹â¤Ï790mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢Äã²óÅ¾°è¤«¤é¹â²óÅ¾°è¤Þ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯ÎÏ¶¯¤¤½ÐÎÏÆÃÀ¤È¤·¤¿¡¢¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯DOHC4¥Ð¥ë¥Ö¡¢Ä¾Îó2µ¤Åû471cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï46ÇÏÎÏ¡¿8500rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï43Nm¡¿6250rpm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï97Ëü3500±ß¤Ç¤¹¡£