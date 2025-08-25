»°É©UFJÂß¶â¸ËÀàÅð»ö·ï¡¦Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¡Ö100¿Í¤Û¤É¤Î¶â¸Ë¤«¤é17¡Á18²¯±ßÊ¬Åð¤ó¤À¡×¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¡Æ°µ¡¤Ï¡ÈFX¤ä¶¥ÇÏ¤ÎÂ»¼º¡É
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤éµÒ¤Î¶â²ô¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬¡Ö100¿Í¤Û¤É¤Î¶â¸Ë¤«¤é17²¯¤«¤é18²¯±ßÊ¬¤òÅð¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»°É©UFJÂß¶â¸ËÀàÅð»ö·ï¡¦Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¡Ö100¿Í¤Û¤É¤Î¶â¸Ë¤«¤é17¡Á18²¯±ßÊ¬Åð¤ó¤À¡×¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¡Æ°µ¡¤Ï¡ÈFX¤ä¶¥ÇÏ¤ÎÂ»¼º¡É
»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¦¸µ»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤Î»³ºêÍ³¹áÍýÈï¹ð¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬Âß¶â¸Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¸½¶â¤ä¶â²ô¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3²¯9000Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈï³²Áí³Û¤¬¤ª¤è¤½14²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç»³ºêÈï¹ð¤Ï¡Ö100¿Í¤Û¤É¤Î¶â¸Ë¤«¤é17²¯¤«¤é18²¯±ßÊ¬¤òÅð¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖFX¤ä¶¥ÇÏ¤ÎÂ»¼º¤ò·êËä¤á¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç°Â°×¤Ë»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£