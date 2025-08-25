ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê»àË´¡¡Æ±¼¼¤Î¼õ·º¼Ô¤¬¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¿åÅû¤Ç²¥¤Ã¤¿¤«
¤¤Î¤¦¡¢ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ÏÆ±¼¼¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë¿åÅû¤Ç²¥¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤ÎÊ£¿ô¤Î¼õ·º¼Ô¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡Ö¶¦Æ±¼¼¡×¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¼õ·º¼Ô¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±¼¼¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ò´Þ¤á5¿Í¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï½¢¿²»þ´ÖÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ä²óÃæ¤À¤Ã¤¿·ºÌ³´±¤¬Æ±¼¼¤Î¼õ·º¼Ô¤Î½õ¤±¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ÏÆ±¼¼¤Î¤Û¤«¤Î¼õ·º¼Ô¤«¤é·ºÌ³½ê¤«¤éÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¿åÅû¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀéÍÕÃÏ¸¡¤Ê¤É¤Ï¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ï¡Öº£²ó¡¢¼õ·º¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÈï¼ýÍÆ¼Ô¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê½è¶ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡¢±¿±Ä¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£