¡ÖÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¡×¤¬4.2¡ó¾å¾º¡¡ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¡¡¡Ö¼óÁê¼Ç¤¤ÏÉÔÍ×¡×¤â51.9¡ó¡Ä´äÅÄÌÀ»Ò»á¡ÖÌò°÷¿Í»ö¤¬´ØÌç¡×¡ÚFNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Û
FNN¤¬½µËö¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï7·î¤è¤ê¾å¾º¤·¡¢4³ä¶á¤¯¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áÈ¾¿ô¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤òÍÆÇ§¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÆ°¤¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¿Í¤âÈ¾¿ô¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç3¤Ä¤Îµ¿Ìä¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ï¤Ê¤¼¾å¾º¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¶âµëÉÕ¸ºÀÇ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦Ê¡ÅÄ¿¿»Òµ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ï¡¢7·î¤è¤ê4.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤Ã¤Æ38.8¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¡ÅÄ¿¿»Òµ¼Ô¡§
»²±¡Áª¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤ëÅÞ¤Î´´Éô¤Î1¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¼ã¼êµÄ°÷¤Î1¿Í¤Ï¡¢¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÎÉ½¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±»ß¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ò½ä¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞÆâ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤Ë¾å¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³Åê¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬7·î¤«¤éµÕÅ¾¤·¤Æ²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ÎÆ°¤¤¬À¤´Ö¤Î´Ö¤È¤Î¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¡ÅÄ¿¿»Òµ¼Ô¡§
Ãæ·øµÄ°÷¤Î1¿Í¤Ï¡¢¡ÖÅÞÆâ¤Î¸«¤¨Êý¤ÈÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬ÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤ë¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤à¤·¤í¤Ê¤ª¤µ¤éÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡Ö½é¤á¤«¤éÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¼ã¼êµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÏÄã¿å½à¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Î¾å¾º¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¢¤ëÃæ·øµÄ°÷¤Ï¡ÖÁªµó¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»¿ÈÝ¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÞÆâ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÁíºÛÁª¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢24ÆüÌë¤Ï2005Ç¯¤ÎÍ¹À¯²ò»¶¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤¾®Àô¸µ¼óÁê¤È¤â²ñÃÌ¤ò¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î»×ÏÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¡ÅÄ¿¿»Òµ¼Ô¡§
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤«¤é²ò»¶¤ä¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸«Êý¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎµÄ°÷¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤µ¤é¤Ë3¤ÄÌÜ¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¹ñÌ±1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü±ß¤«¤é4Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬44.2¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï°ÕÍß¤Ï¼¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼Â»Ü¤â´Þ¤á¤Æ»¿ÈÝ¤¬ÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¡ÅÄ¿¿»Òµ¼Ô¡§
¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ³ÆÅÞ¤«¤é¤âÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¼Â»Ü¤â¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤â¤½¤âÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¯ºö·èÄê¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤Ø¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
´äÅÄ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤âÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤ò½ä¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¸å¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡¢¤½¤ì¤é´Þ¤á¤Æº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦´äÅÄÌÀ»Ò»á¡§
¤Þ¤º¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÁí³ç¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦°Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÁí³ç¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¿¹»³´´»öÄ¹´Þ¤áÌò°÷¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿È¤ò°ú¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤³¤¬1¤Ä¡¢¾ÇÅÀ¤Ç¡¢¿¹»³¤µ¤ó¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦´äÅÄÌÀ»Ò»á¡§
ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Åý³ç¤â¡¢Ìò°÷¿Í»ö¤â9·î¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£