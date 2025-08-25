去年9月、神奈川県相模原市の下水道の工事現場で男性作業員2人が流され死亡した事故で、工事を発注した会社と工事の担当者が書類送検されました。

この事故は去年9月、神奈川県相模原市、中央区で下水道の耐震化工事の現場にいた男性作業員2人が流され、死亡したものです。

当時、相模原市中央区では1時間に33ミリの激しい雨が降っていました。

相模原労働基準監督署は25日、この工事を発注した土木工事会社「三伸建設」と、工事の担当責任者の男性（40代）を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検しました。

相模原労働基準監督署によりますと、「三伸建設」と担当者は大雨に伴い下水道管の水位が急激に上がるおそれがある場合、現場の作業員に工事の中止を伝える警報の出し方を周知する必要があったにもかかわらず、周知しなかった疑いがもたれています。

「三伸建設」では、従来、水位が急激に上がるおそれがある場合には、警報として、無線と赤色灯を使って現場に中止を伝えることにしていましたが、事故の2日前に無線が故障したため、中止するときは、現場に直接呼びかけにいく運用に変更していました。

しかし、この変更後の運用を現場の作業員らに周知していなかったとみられるということです。

相模原労働基準監督署は、会社側の認否を明らかにしていません。