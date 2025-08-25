¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È´ë²è¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¯¡ª¡×¼Â»Ü
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï25Æü¡¢9·î5Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é¼çºÅ¸ø¼°Àï¥é¥¹¥È14»î¹ç¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È´ë²è¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¯!¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤¬¶»¤ËÞø¡Ê¤¿¤®¡Ë¤é¤»¤ë·è°Õ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¯!¡×¤ò¡¢¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¡¢Á´°÷¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¾¡Éé¤Î9·î¤ËÄ©¤à¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò½¸¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂ£¤ë¡Ö´ó¤»½ñ¤¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ä¡¢»î¹ç³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¥ª¥ê¤Ã¤³¤Î³Ý¤±À¼¤Ç»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥³¡¼¥ë¥¥Ã¥º¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µåÃÄÄ¾±ÄÅ¹¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¯!¡×T ¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¡£µå¾ìÆâ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¿Ä¤«¤éÇ®¤¯¤Ê¤ë¡È¥Û¥Ã¥È¡É¤Ê¥°¥ë¥áÁ´6¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£