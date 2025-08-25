¡Ö35ºÐ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡×55ºÐ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡£¡ÖÂ©»Ò¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
2005Ç¯8·î¡¢35ºÐ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿æÆÅÄÀéÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿æÆÅÄ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¡Ö¶È³¦¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾¿¦
¡½¡½æÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢35ºÐ¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÂ©»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
æÆÅÄÀéÎ¤¡Ê°Ê²¼ æÆÅÄ¡Ë¡§½ÂÃ«¤ÇÍ§Ã£¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤â»ä¤ÈÆ±¤¸¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤È¤¤Ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ÎÀµ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
æÆÅÄ¡§¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤Ï¼¤á¤Æ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Á°¿¦¤Ï¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÀµ¼Ò°÷¤À¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¤À¤«¤é¡¢»þ´Ö¤ÎÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¯»Å»ö¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î»Å»ö¤òÃÎ¤ê¡¢¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡1ËÜ¤À¤±ÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤
¡½¡½¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤Ç¤¹¤Í¡£
æÆÅÄ¡§Í§¿Í¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤°±þÊç¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë»öÌ³½ê¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤è¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼ê¤Î»öÌ³½ê¤òÁª¤ó¤ÇÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ö1ËÜ¤À¤±ÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÀÅª¤Ê¤ª»Å»ö¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿æÆÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
æÆÅÄ¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ê¤¾¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Åª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¤è¤ê¤â¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°Õ³°¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ï¡©
æÆÅÄ¡§»£±Æ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Ð±é¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢ÁÇ¤Î»ä¤òµÏ¿¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£20Ç¯¤âÂ³¤±¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¡Ö¥Ð¥ì¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
æÆÅÄ¡§¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï35ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£35ºÐ¤Î¿Í´Ö¤¬¼«Ê¬¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Á°¿¦¤Î²ñ¼Ò¤Î¿Í¤â¡¢²ÈÂ²¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤â¡¢»ä¤Î»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢È¿ÂÐ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤è¤¯À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡£
æÆÅÄ¡§»Å»ö¤Î¤³¤È¤¬¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤â¤½¤â»ä¡¢¥Ð¥ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤À¤Ã¤Æ¡Ö½Ï½÷¡×¤Ã¤ÆÅö»þ¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¹¥¤¤Ê¿Í¤¬ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤â¡Ö¤¢¡¢æÆÅÄ¤À¡×¤Ê¤ó¤Æµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤â¤½¤â¤ª»Å»ö¤Î¤È¤¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£»ä¡¢¤¹¤´¤¯ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¥Ð¥ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
