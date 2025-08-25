Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤¬¹Í°Æ¡ª¡ÖÂ¿Ë»¤Ê¼ÒÄ¹¶È¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¡ª¡×¡¿Ãª¶¶¹°»ê vol.45
¡½¡Î¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ
¡¡¡Ç23Ç¯12·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö²ñ¼Ò¶Ð¤á¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÁá¤¤¤â¤Î¤Ç1Ç¯È¾¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï10»þ»Ï¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·²ñµÄ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾µÇ§°õ¤òÍðÂÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤ªÃë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎ¤¬¥«¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ÚÊ¬²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ã»¤¤´Ö³Ö¤Ç¿©»ö¤òÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼Ò°÷¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ÒÄ¹¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Ê¤¡¡×¤È¤«»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤âÈá¤·¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤»¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö ¥Ñ¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¤ªÊÛÅö¤È¤«Çã¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿©Åö¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÈÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤À¤±¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã´³¡¢¤ª¹â¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¡£¶ÚÆù¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æº£¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤â¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¿©ÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥¥ó¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤âËÉÙ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¡¢·ÜÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö²È¤Çè§¤Ç¤ë¡×¤«¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Î¥Á¥¥ó¤Î°á¤òÁ´Éô¼è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê²á·ãÇÉ¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¿©»ö¤òÀÝ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ö¿©»öÍ¶È¯ÀÇ®»ºÀ¸¡×¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤¯¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥«¥í¥ê¡¼¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Í¤§¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
¡¡¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥«¥í¥ê¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦0¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡ª
¡¡¡Ä¡Ä¤Þ¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¿©¤Ê¤É¤Ë¤³¤Î¿©»öÍ¶È¯ÀÇ®»ºÀ¸¤¬¹â¤¤¿©ÉÊ¤òÀÝ¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âËþ¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³èÎÏ¤Î¤¢¤ë°ìÆü¤òÁ÷¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢ËÍ¤¬¤³¤³5Ç¯¤¯¤é¤¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Áé¤»¤Ê¤¤ÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿©»ö¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¤Î°úÂà¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿º£¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ê¤é¤Ð¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ·Á¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¿®Íê´¶¤â¹â¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ÒÄ¹¤Ë¡¢»ä¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¨¡¨¡¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢¿®Íê´¶¤Î¹â¤Þ¤ëÂÎ·Á¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ
¡¡¡Ç23Ç¯12·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö²ñ¼Ò¶Ð¤á¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÁá¤¤¤â¤Î¤Ç1Ç¯È¾¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï10»þ»Ï¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·²ñµÄ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾µÇ§°õ¤òÍðÂÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤ªÃë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎ¤¬¥«¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ÚÊ¬²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ã»¤¤´Ö³Ö¤Ç¿©»ö¤òÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼Ò°÷¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö ¥Ñ¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¤ªÊÛÅö¤È¤«Çã¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿©Åö¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÈÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤À¤±¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã´³¡¢¤ª¹â¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¡£¶ÚÆù¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æº£¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤â¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¿©ÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥¥ó¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤âËÉÙ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¡¢·ÜÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö²È¤Çè§¤Ç¤ë¡×¤«¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Î¥Á¥¥ó¤Î°á¤òÁ´Éô¼è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê²á·ãÇÉ¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¿©»ö¤òÀÝ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ö¿©»öÍ¶È¯ÀÇ®»ºÀ¸¡×¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤¯¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥«¥í¥ê¡¼¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Í¤§¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
¡¡¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥«¥í¥ê¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦0¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡ª
¡¡¡Ä¡Ä¤Þ¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¿©¤Ê¤É¤Ë¤³¤Î¿©»öÍ¶È¯ÀÇ®»ºÀ¸¤¬¹â¤¤¿©ÉÊ¤òÀÝ¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âËþ¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³èÎÏ¤Î¤¢¤ë°ìÆü¤òÁ÷¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢ËÍ¤¬¤³¤³5Ç¯¤¯¤é¤¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Áé¤»¤Ê¤¤ÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿©»ö¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¤Î°úÂà¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿º£¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ê¤é¤Ð¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ·Á¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¿®Íê´¶¤â¹â¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ÒÄ¹¤Ë¡¢»ä¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¨¡¨¡¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢¿®Íê´¶¤Î¹â¤Þ¤ëÂÎ·Á¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô