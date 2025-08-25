紺野あさ美、家族6ショット公開 夫・杉浦稔大投手の「シーズン中唯一の連休」で“ルスツ”へ
【モデルプレス＝2025/08/25】元モーニング娘。のメンバーで元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美が8月25日、自身のInstagramを更新。夫で北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手との家族6人での北海道旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】紺野あさ美、杉浦稔大投手との家族プラベショット
紺野は「夏の思い出」と北海道での家族旅行を振り返り報告。「パパ、シーズン中唯一の連休で家族で1泊2日ルスツに行ってきました」とコメントしながら、4人の子どもたちと夫の杉浦投手との仲睦まじい家族写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族」「仲良し家族で微笑ましい」「娘さんのお揃いワンピース可愛らしい」「リンクコーデ素敵」「幸せそうな家族」「貴重な連休良かったですね」といった声が上がっている。
紺野は2001年、モーニング娘。第5期メンバーとしてデビュー。2006年、グループを卒業し、慶應義塾大学環境情報学部に入学。2011年にテレビ東京にアナウンサーとして入社し活躍。2017年5月をもって退社した。
2017年1月には杉浦投手と結婚。同年9月に第1子となる女児を、2019年2月に第2子となる男児、2021年8月に第3子となる男児、2024年8月に第4子となる女児を出産している。（modelpress編集部）
