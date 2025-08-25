¡ÚÎ¦¾å¡Ûº´Æ£É÷²í¤Î¼º³Ê¼è¤ê¾Ã¤·¢ªÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½Æþ¤ê¤«¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎµÏ¿ÄûÀµÈ¯É½
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï25Æü¡¢Æ±Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤Ç7·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Î¶¥µ»·ë²ÌÄûÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åö³º¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Îº´Æ£É÷²í¡Ê29¡á¥ß¥º¥Î¡Ë¤¬45ÉÃ28¤Î1Ãå¤ÇÆþÀþ¡£¤·¤«¤·300¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÇÆâÂ¦¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¶¥µ»·ë²ÌÄûÀµ¤¬¡¢²¾¤Ë¼º³Ê¼è¤ê¾Ã¤·¤ª¤è¤Ó1Ãå³ÎÄê¤Î¾ì¹ç¡¢º´Æ£¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½ç°Ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï50°Ì¤Ç9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î½Ð¾ì·÷³°¤À¤¬¡¢½Ð¾ì·÷Æâ¤Î48°Ì°Ê¾å¤ËÉâ¾å¤·¡¢22¡¢23Ç¯¤ËÂ³¤¯3Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£