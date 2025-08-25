TXTら人気K-POPアイドルグループ、サプライズ企画挑戦「Idol Festa Attack」26日に第1話配信スタート
【モデルプレス＝2025/08/25】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）が、8月26日午後6時よりABEMA（アベマ）で配信開始されるバラエティ番組『Idol Festa Attack』第1話に出演する。
【写真】TXTデビュー6周年の韓国プリクラ撮影で密着
ABEMAでは、NCT DREAM（エヌシーティードリーム）、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）、MOXSTA X（モンスタエックス）、TREASURE（トレジャー）ら人気アイドルグループが出演するバラエティ番組『Idol Festa Attack』を、国内独占で無料配信。今をときめく人気アイドルグループが、ファンのリクエストに応えて韓国各地を訪れ、地域の特産品を集めたポップアップイベントを開催。各地の魅力を発信するとともに、韓国文化の魅力を広める手伝いをする。
さらに、番組内では特別なライブパフォーマンスも披露。これまでなかなかツアーが行われなかった地方都市でのライブに、ファンは盛り上がりを見せている。
26日午後6時より配信開始となる第1話では、人気アイドルグループのTOMORROW X TOGETHERが韓国・光州（クァンジュ）に上陸。“韓国カボチャ”のアンバサダーに任命されたメンバーは「140万個売る！」と豪語するが、そこではハプニングが。彼らの一筋縄ではいかないミッションの全貌とは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TXTデビュー6周年の韓国プリクラ撮影で密着
◆人気アイドルグループ出演「Idol Festa Attack」
ABEMAでは、NCT DREAM（エヌシーティードリーム）、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）、MOXSTA X（モンスタエックス）、TREASURE（トレジャー）ら人気アイドルグループが出演するバラエティ番組『Idol Festa Attack』を、国内独占で無料配信。今をときめく人気アイドルグループが、ファンのリクエストに応えて韓国各地を訪れ、地域の特産品を集めたポップアップイベントを開催。各地の魅力を発信するとともに、韓国文化の魅力を広める手伝いをする。
◆TXT、韓国・光州に上陸
26日午後6時より配信開始となる第1話では、人気アイドルグループのTOMORROW X TOGETHERが韓国・光州（クァンジュ）に上陸。“韓国カボチャ”のアンバサダーに任命されたメンバーは「140万個売る！」と豪語するが、そこではハプニングが。彼らの一筋縄ではいかないミッションの全貌とは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】