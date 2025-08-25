¡ÖÈà¤«¤éÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×³«ËëÀï¤Ç¥æ¡¼¥ÙÁê¼ê¤Ë£²¼ºÅÀ¤â¡ÄÊ³Æ®¤·¤¿GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ë°Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¤¬ÊÂ¤Ö¡ª¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸½ÃÏ£¸·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ê¥¨A¤Î³«ËëÀá¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¶¯¹ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¼é¸î¿À¤ÎÎëÌÚ¤¬¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£13Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢ÎëÌÚ¤¬¹¥¼é¤ÇÎ¿¤¤¤À¡£
¡¡Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢59Ê¬¤Ë¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë84Ê¬¤Ë¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢£²¡Ý£°¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØParma today¡Ù¤ÏºÎÅÀµ»ö¤Ç¡¢Ê³Æ®¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍGK¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Î¡Ö6.5ÅÀ¡×¤òÉÕÍ¿¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ£É¾¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¹ø¤òÍî¤È¤·¤ÆËÉ¤°¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤È¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥±¥Ê¥ó¡¦¡Ë¥æ¥ë¥É¥¥¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØParma Live¡Ù¤âÆ±¤¸¤¯¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Î¡Ö6.5ÅÀ¡×¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈà¤«¤éÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ï£²¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¤Î¥¿¥Ã¥×¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤À¤±¤À¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎëÌÚ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ªJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¼é¸î¿À¤ÎÎëÌÚ¤¬¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£13Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢ÎëÌÚ¤¬¹¥¼é¤ÇÎ¿¤¤¤À¡£
¡¡Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢59Ê¬¤Ë¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë84Ê¬¤Ë¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢£²¡Ý£°¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØParma today¡Ù¤ÏºÎÅÀµ»ö¤Ç¡¢Ê³Æ®¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍGK¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Î¡Ö6.5ÅÀ¡×¤òÉÕÍ¿¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ£É¾¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØParma Live¡Ù¤âÆ±¤¸¤¯¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Î¡Ö6.5ÅÀ¡×¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈà¤«¤éÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ï£²¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¤Î¥¿¥Ã¥×¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤À¤±¤À¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎëÌÚ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ªJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð